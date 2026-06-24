Real Madrid Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat einen historischen Meilenstein in der englischen Nationalmannschaft erreicht. Im Spiel gegen Ghana im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 wurde der Fußballer zum jüngsten Spieler, der 50 Einsätze für die "Three Lions" bestritt. Damit gelang es ihm, den langjährigen Rekord des legendären Wayne Rooney zu brechen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Goal.com erreichte Bellingham diesen Meilenstein im Alter von 22 Jahren und 359 Tagen. Zum Vergleich: Der ehemalige Manchester United Stürmer Wayne Rooney bestritt sein 50. Spiel im Alter von 23 Jahren und 159 Tagen. Das junge Talent bricht nicht nur Rekorde, sondern hat sich bereits zum wichtigsten Motor der Mannschaft unter Trainer Thomas Tuchel entwickelt.

Konstanz hinter den Rekorden

Bellinghams Debüt in der Nationalmannschaft gab es im Jahr 2020, und in kurzer Zeit nahm er an vier großen internationalen Turnieren teil. Damit übertraf er Gleichaltrige wie den Deutschen Jamal Musiala und ist nun der jüngste Europäer, der an vier großen Turnieren teilgenommen hat. Aktuell hat er 7 Tore für die Nationalmannschaft erzielt.

Auch auf Vereinsebene erzielt Jude beeindruckende Ergebnisse. In 140 Spielen für Real Madrid traf er 46 Mal zum Tor. Seine Führungsqualitäten auf dem Platz und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen, werden von Experten hoch geschätzt. Insbesondere Jordan Henderson bezeichnete ihn als "Spieler für die großen Spiele" und betonte seine enorme Bedeutung für das Team.

Zukünftige Ziele und neue Meilensteine

Statistischen Analysen zufolge könnte Bellingham den absoluten Rekord von Peter Shilton (125 Länderspiele) brechen, wenn er im nächsten Jahrzehnt weiterhin durchschnittlich 9 Spiele pro Jahr bestreitet. Er gehört nun zu dem Kreis von fünf englischen Spielern, darunter Bukayo Saka, die vor ihrem 25. Lebensjahr 50 Länderspiele absolvierten.

Für den Spieler selbst ist der Teamerfolg jedoch wichtiger als persönliche Rekorde. Die englische Nationalmannschaft strebt an, nach einer 60-jährigen Pause endlich einen großen Titel zu gewinnen. Derzeit kämpft das Team darum, die Führung in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft zu behaupten und den Einzug in die Play-offs zu sichern. Dass Jude Bellingham in seiner sportlichen Bestform ist, wird zweifellos ein entscheidender Faktor für die Erfüllung dieses Traums sein.