Der argentinische Mittelfeldspieler Thiago Almada wird seine Karriere in seiner Heimat fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, haben Atlético Madrid und der argentinische Spitzenklub River Plate eine vollständige Einigung über den Transfer des Spielers erzielt. Damit endet die Zeit des argentinischen Talents in der spanischen Hauptstadt früher als erwartet. Wie Goal.com berichtet.

Almada war im vergangenen Sommer zu Atlético Madrid gewechselt. Beim Klub aus Madrid hatte er jedoch Schwierigkeiten, sein volles Potenzial zu zeigen und sich einen festen Platz in der Startelf zu sichern. Dennoch kam er in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend zu 40 Einsätzen für die Mannschaft.

Die Bilanz seiner einzigen Saison in Spanien

Während seiner einzigen Saison bei Atlético Madrid versuchte Almada, die Chancen des Trainerstabs bestmöglich zu nutzen. Den Statistiken zufolge erzielte er vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Auch wenn diese Werte nicht den Erwartungen der Vereinsführung und der Fans entsprachen, wurden seine Leistungen auf dem Spielfeld anerkannt.

Die Karriere des Spielers in Europa dauerte nicht so lange wie erwartet, und er hat sich für eine Rückkehr in seine Heimat entschieden. Das Spiel für River Plate, einen der renommiertesten Klubs Südamerikas, soll für Thiago ein wichtiger Schritt sein, um seine Form wiederzufinden und erneut herausragende Leistungen zu zeigen.

Offizielle Klubmitteilung und Pläne für die Zukunft

In einer auf der offiziellen Website des Klubs aus Madrid veröffentlichten Mitteilung dankte Atlético dem Spieler für seine Dienste. Die Vereinsführung wünschte Thiago für seine weitere Profikarriere und sein Privatleben viel Erfolg.

Für River Plate ist dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um den Kader deutlich zu verstärken und in den bevorstehenden Wettbewerben starke Ergebnisse zu erzielen. Nach seiner Rückkehr in die argentinische Liga will Almada seine besten Leistungen zeigen und seinen Platz in der Nationalmannschaft weiter festigen.