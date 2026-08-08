Das Geheimnis hinter Rodrig Transfer: Wie Barcelona Real Madrid ausstach

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Das Geheimnis hinter Rodrig Transfer: Wie Barcelona Real Madrid ausstach

Berichten zufolge, die in der Sportwelt für großes Aufsehen sorgen, hätte Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen können. Doch Barcelona schaltete sich im letzten Moment ein und konnte den Spieler für sich gewinnen. Die Details rund um den Transfer sorgen nicht nur wegen seiner Unerwartetheit für Aufmerksamkeit, sondern auch, weil der gesamte Verhandlungsprozess streng geheim geführt wurde. Goal.com berichtet .

Laut dem Sportmedium wurden nahezu alle Einzelheiten des Deals ohne jegliche Indiskretionen und in völliger Geheimhaltung geregelt. Obwohl der Transfer offiziell noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kommen die Geheimnisse hinter den Verhandlungen allmählich ans Licht. Es wurde bekannt, dass hinter dieser überraschenden Wende monatelange Vorbereitungen steckten.

Decos Geheimplan und die mysteriöse Reise

Um die Intrige hinter dem Transfer zu verstehen, muss man auf den 30. Juli zurückblicken. An diesem Tag sollte Barcelonas Sportdirektor Deco nach einem kurzen Urlaub in Kroatien direkt zum Trainingslager der Mannschaft in England reisen. Er entschied sich jedoch für einen anderen Weg und kehrte zunächst nach Katalonien zurück, wo er etwas mehr als einen Tag verbrachte.

Damals konnten nur wenige die Entscheidung des Sportdirektors nachvollziehen. Während der Cheftrainer und die Spieler bereits nach England geflogen waren, um sich auf ein Testspiel in der Saisonvorbereitung vorzubereiten, blieb Deco bewusst in Katalonien. Es wird vermutet, dass in diesem kurzen Zeitraum entscheidende Verhandlungen über das Schicksal des Transfers geführt wurden.

Die Parteien haben bislang keine abschließende Erklärung zu dieser Vereinbarung abgegeben. Dennoch zeigten Barcelonas intensive und geheim gehaltenen Aktivitäten, dass der Klub auf dem Transfermarkt weiterhin über großes Potenzial verfügt. Sollte der Deal erfolgreich abgeschlossen werden, dürfte er zweifellos zu den spektakulärsten Wechseln der vergangenen Jahre zählen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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