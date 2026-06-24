Fabio Cannavaro: Trotz schwerer Niederlage stolz auf mein Team

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, nahm nach dem Spiel gegen Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 an einer Pressekonferenz teil.

Der italienische Spezialist betonte, dass er von Anfang an wusste, dass der erste Auftritt der Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nicht einfach werden würde. Seinen Worten zufolge war klar, dass schwierige Prüfungen bevorstanden, nachdem die Auslosung Usbekistan in eine Gruppe mit starken Gegnern wie Kolumbien und Portugal gesetzt hatte.

«Natürlich ist es normal, dass der erste Auftritt bei einer Weltmeisterschaft nicht einfach ist. Nachdem die Auslosung feststand und wir Kolumbien und Portugal sahen, wurde uns klar, dass uns eine sehr schwierige Gruppe erwartet», sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer gab bekannt, dass er trotz der deutlichen Niederlage gegen Portugal stolz auf den Einsatz seiner Spieler sei.

Cannavaro erinnerte daran, dass er bereits nach dem ersten Spiel gegen Kolumbien positive Worte über sein Team gefunden hatte, und erklärte, dass sich seine Einstellung auch nach dem Duell mit Portugal nicht geändert habe.

«Ich habe bereits nach dem Spiel gegen Kolumbien gesagt, dass ich stolz auf mein Team bin. Auch heute bin ich es. Denn ich habe die Spieler auf dem Platz gesehen: Sie hatten Schwierigkeiten, aber sie haben keine Sekunde lang aufgegeben», zitierte der Pressedienst des UFA den Trainer.

Die portugiesische Nationalmannschaft verfügt in allen Reihen über hochkarätige Spieler und gilt als einer der Hauptfavoriten des Turniers. Meiner Meinung nach ist es für jedes Team eine schwere Aufgabe, gegen einen solchen Gegner anzutreten.

Zudem trat Portugal mit hoher Motivation in das Spiel gegen Usbekistan, da sie in der ersten Runde ein Unentschieden gegen die DR Kongo verbuchten.

«Es ist immer schwierig, gegen eine Mannschaft zu spielen, die in allen Linien über hochklassige Spieler verfügt. Zweifellos sind sie mit einer sehr großen Motivation auf den Platz gegangen», sagte der italienische Spezialist.

Cannavaro bewertete die WM 2026 als eine große Erfahrungsschule für die usbekische Nationalmannschaft. Die Spieler treten gegen die stärksten Nationalteams der Welt an und spüren das Tempo und den Druck eines Spiels auf Weltmeisterschaftsniveau.

«Wie ich bereits sagte, ist diese Weltmeisterschaft für uns eine Erfahrung», betonte der Cheftrainer.

Nun trifft die usbekische Nationalmannschaft in der letzten Runde der Gruppenphase auf die Demokratische Republik Kongo.

Die Schützlinge von Fabio Cannavaro werden in diesem Spiel darum kämpfen, ihr erstes positives Ergebnis bei der Weltmeisterschaft zu erzielen und das Turnier würdig zu beenden.