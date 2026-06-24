Roberto Martinez: Sehr zufrieden mit dem Ergebnis

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Roberto Martinez: Sehr zufrieden mit dem Ergebnis

Roberto Martinez, Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach dem dominanten 5:0-Sieg gegen Usbekistan im zweiten Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Portugal hatte das erste Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo 1:1 remis gespielt. Martinez betonte, dass dieses unerwartete Ergebnis einen positiven Einfluss auf die Einstellung der Mannschaft für das nächste Spiel hatte.

«Wir haben heute die Reaktion in der Kabine gesehen. Manchmal braucht man Situationen wie im ersten Spiel, um im Turnier voranzukommen», sagte der portugiesische Spezialist in einem Interview auf der offiziellen FIFA-Website.

Der Cheftrainer stellte fest, dass seine Mannschaft im Spiel gegen Usbekistan reifer, disziplinierter und hochmotivierter auf den Platz gegangen sei.

«Wir haben eine Mannschaft mit derselben Disziplin und Stimmung gesehen, aber reifer, da dies nicht mehr das erste Spiel war. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis», betonte Martinez.

Portugal übernahm von den ersten Minuten an die Initiative und erzielte in der ersten Halbzeit drei Tore gegen Usbekistan. Auch nach der Pause hielten die Europäer den Druck aufrecht und errangen schließlich einen souveränen 5:0-Sieg.

Nach diesem Ergebnis hat Portugal in zwei Spielen vier Punkte gesammelt und führt damit seine Gruppe an.

Die Schützlinge von Roberto Martinez bereiten sich nun auf das letzte Spiel der Gruppenphase vor. Das Team strebt ein weiteres positives Ergebnis an, um den Einzug in die K.-o.-Runde zu sichern.

Roberto MartínezPortugalUsbekistanDemokratische Republik KongoFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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