Meizu bringt neues 80-Watt-Ladegerät Pandaer PTC16 auf den Markt

Pandaer, eine Marke von Meizu, hat das neue Ladegerät Pandaer PTC16 mit kompakten Abmessungen und hoher Leistung offiziell auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com basiert das Gerät auf moderner Galliumnitrid-(GaN)-Technologie und hebt sich durch seine kompakte Bauweise sowie das besonders dünne Gehäuse deutlich von ähnlichen Gadgets auf dem Markt ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet dies.

Der neue Adapter verfügt über ein flaches Gehäuse mit einer Dicke von nur 13,9 Millimetern. Seine Gesamtmaße betragen 85,5 × 50 Millimeter, das Gewicht liegt bei 99 Gramm. Dadurch lässt sich das Ladegerät problemlos in einer Alltagstasche oder sogar in einer Geldbörse mitführen.

Technische Möglichkeiten und Leistungsverteilung

Der Adapter ist mit drei modernen USB-C-Anschlüssen ausgestattet und kann somit mehrere Geräte gleichzeitig laden. Der Hauptanschluss USB-C liefert mithilfe der proprietären mCharge-Technologie von Meizu bis zu 80 Watt. Für Geräte anderer Marken stehen über die Protokolle USB Power Delivery 3.0 und PPS bis zu 65 Watt zur Verfügung.

Auch die beiden übrigen USB-C-Anschlüsse unterstützen jeweils bis zu 65 Watt. Damit kann der Pandaer PTC16 neben Smartphones und Tablets auch einige Laptops problemlos laden. Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, wird die Leistung automatisch verteilt: Bei zwei belegten Anschlüssen stehen 45+20 W oder 45+15 W zur Verfügung. Bei Nutzung aller drei Anschlüsse liefert der Hauptanschluss 45 W, während die beiden anderen jeweils 15 Watt bereitstellen.

Protokolle und Preisgestaltung

Das Ladegerät unterstützt zahlreiche Schnellladeprotokolle, darunter Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS und AVS sowie die Standards Huawei FCP, SCP und Qualcomm Quick Charge 4+. Dadurch ist es hervorragend mit mobilen und tragbaren Geräten verschiedener Hersteller kompatibel.

Der Pandaer PTC16 ist derzeit im offiziellen TMall-Onlineshop für 229 Yuan erhältlich, umgerechnet etwa 32 US-Dollar. Mit speziellen Aktionsgutscheinen lässt sich der Preis des kompakten und leistungsstarken Gadgets auf 149 Yuan beziehungsweise rund 21 US-Dollar senken.