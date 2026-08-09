Rodri wählt Barcelona: Mourinho wütend über Transfer

Eines der aufsehenerregendsten Ereignisse des europäischen Transferfensters nimmt Gestalt an. Laut Goal.com war der erfahrene Trainer Jose Mourinho wütend darüber, dass Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri nicht zu Real Madrid wechseln würde. Der portugiesische Coach hatte den spanischen Mittelfeldspieler als zentrale Säule seiner taktischen Pläne im Zentrum betrachtet, doch der Spieler richtete sein Augenmerk auf den Erzrivalen Barcelona. Goal.com berichtet dies.

Nach Angaben der SPORT-Redaktion war Jose Mourinho von dieser Nachricht schockiert und konnte seinen Ärger nicht verbergen. Er hatte die gesamte Saisonvorbereitung auf die Ankunft des Weltmeisters ausgerichtet. Die Entscheidung des Spielers für den katalanischen Klub machte jedoch alle Pläne des Trainers zunichte.

Streit mit der Vereinsführung und eine neue Situation

Die Situation führte zu mehreren hitzigen Gesprächen zwischen der Führung von Real Madrid und dem Trainer. Obwohl Jose Mourinho umgehend die Verpflichtung einer weiteren hochkarätigen Alternative forderte, stellte die Vereinsführung unmissverständlich klar, dass kein weiterer Spieler für das zentrale Mittelfeld verpflichtet werde. Infolgedessen sind die Transferaktivitäten beendet, und das Trainerteam muss nun mit den Möglichkeiten des bestehenden Kaders arbeiten.

Jose Mourinho versucht nun, die Struktur der Mannschaft grundlegend zu verändern und die Fähigkeiten der vorhandenen Spieler optimal zu nutzen. Nach dem Plan sollen Bernardo Silva und Arda Guler beim Spielaufbau und bei der Ballverteilung wichtigere Rollen übernehmen. Insbesondere Bernardo Silva soll gemeinsam mit Aurélien Tchouaméni in einer tieferen Doppelsechs agieren.

Diese taktische Veränderung legt dem jungen Arda Guler eine enorme Verantwortung auf. Jose Mourinho sieht in dem türkischen Talent den wichtigsten kreativen Spieler, der das Niveau erreichen soll, das einst Mesut Özil gezeigt hat. Im Training in Valdebebas arbeitet das Trainerteam daran, das Fehlen eines spezialisierten defensiven Mittelfeldspielers durch die technischen Fähigkeiten von Bernardo Silva und Arda auszugleichen.

Zukunftsplan und junges Talent

Obwohl Real Madrid vorerst beschlossen hat, keinen anderen defensiven Mittelfeldspieler als Ersatz für Rodri zu verpflichten, hat der Klub bereits einen 30 Millionen Euro teuren Alternativplan für die Zukunft festgelegt. Das 18-jährige Ajax-Talent Jorthy Mokio hat die Aufmerksamkeit der Scouts von Los Blancos auf sich gezogen. Seine körperlichen Voraussetzungen sollen vollständig den Anforderungen von La Liga entsprechen.

Die Verpflichtung des belgischen Fußballers wird jedoch nicht einfach, da sein Vertrag bis 2031 läuft. Real Madrid dürfte die offizielle Bekanntgabe von Rodrís Wechsel zu Barcelona abwarten und erst danach die Verhandlungen über den Belgier intensivieren. Dies zeigt, dass der Klub auf dem Transfermarkt neben fertigen Stars auch vielversprechende Nachwuchsspieler in den Fokus nimmt.