Der Londoner Klub Arsenal hat den Abschluss des Transfers von Newcastle-United-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães offiziell bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, zahlte der Klub 75 Millionen Pfund für den Brasilianer, der einen Vertrag bis 2030 unterschrieb, um den Star-Kader im Emirates Stadium zu verstärken. Der Vertrag kann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Wie Goal.com berichtet .

Damit endet die erfolgreiche Zeit des 28-Jährigen bei Newcastle United, für den er in den vergangenen Saisons auflief. Vor einem Transfer, der von intensiven Duellen und Auseinandersetzungen auf dem Platz geprägt war, entwickelte sich das Verhältnis des Spielers zu seinen früheren Rivalen interessant. Declan Rice gehörte während des Transferprozesses zu den ersten Gratulanten des Brasilianers.

Die Duelle auf dem Platz sind vorbei

Der Mittelfeldspieler erklärte auf der offiziellen Klubwebsite, dass Declan Rice ihm eine typisch humorvolle Nachricht geschickt habe. "Rice schrieb mir: 'Komm hierher und bitte lass uns nicht mehr streiten. Jetzt sind wir Freunde'", verriet Bruno Guimarães. Außerdem betonte er, dass das Mittelfeld seines neuen Klubs zu den stärksten in Europa gehört.

Nicht nur Declan Rice zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung und den Verhandlungen aktiv, sondern auch andere bekannte Gesichter. Insbesondere sein brasilianischer Nationalmannschaftskollege Gabriel Magalhães spielte eine wichtige Rolle dabei, Guimarães vom Wechsel zum Hauptstadtklub zu überzeugen.

Eine neue Herausforderung und große Pläne

Der Mittelfeldspieler erinnerte sich daran, dass Verteidiger Gabriel ihm regelmäßig Nachrichten geschickt und gefragt habe, wann er kommen werde. Er zeigte sich vom brasilianischen Kontingent bei Arsenal und der allgemeinen Teamatmosphäre beeindruckt. Der für sein technisch starkes und entschlossenes Spiel bekannte Mittelfeldspieler ist überzeugt, dass dies die nächste Etappe seiner Karriere ist.

Bei seiner Präsentation sagte der Spieler, es sei an der Zeit, neue Trophäen zu gewinnen und in seiner Karriere Geschichte zu schreiben. "Ich habe mit 28 den Höhepunkt meiner Karriere erreicht und möchte hier gewinnen", sagte er. Außerdem wandte er sich an die Fans und ergänzte, dass er ein Kämpfer für die Mannschaft sei und niemals aufgeben werde.