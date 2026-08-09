Dana White besucht McGregors Restaurant und schickt ihm eine Videobotschaft!

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Dana White besucht McGregors Restaurant und schickt ihm eine Videobotschaft!

UFC-Präsident Dana White besuchte das berühmte Restaurant Black Forge Inn in Dublin, Irland, das Conor McGregor gehört.

Der Chef der weltweit führenden MMA-Promotion reiste im Rahmen der Fight Week vor dem Turnier Zuffa Boxing 10 nach Irland. Während seines Besuchs veröffentlichte White auf seinem offiziellen Social-Media-Account eine Videobotschaft und übermittelte McGregor, der sich von einer Operation erholt, herzliche Genesungswünsche.

„Werde gesund und komm schnell wieder auf die Beine“

Dana White lobte die Qualität des Services und das Essen im Restaurant und wandte sich mit folgenden Worten an Conor:

„Ich habe euch gesagt, dass ich hier bin, im Black Forge Inn. Der Service ist erstklassig, die Gastfreundschaft ebenso und das Essen absolut köstlich. Danke, Bruder. Werde schnell gesund und komm wieder auf die Beine“, sagte der UFC-Präsident.

Wann kehrt Conor McGregor ins Oktagon zurück?

Zur Erinnerung: Conor McGregor, der sich kürzlich erfolgreich einer Knieoperation unterzogen hat, teilte vor Kurzem seine Pläne mit.

Der irische Star plant, beim International Fight Week 2027 ins Oktagon zurückzukehren, um den letzten Kampf seines aktuellen UFC-Vertrags zu bestreiten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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