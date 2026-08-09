Sensation in Las Vegas: Quillan Salkilld zwingt Gamrot schon in Runde 1 zur Aufgabe!

UFC Fight Night 284 ist soeben in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada zu Ende gegangen. Im Hauptkampf des Abends trafen zwei Leichtgewichte im Octagon aufeinander.

Im Hauptkampf trat der erfahrene polnische Kämpfer Mateusz Gamrot gegen den australischen Vertreter Quillan Salkilld im Octagon an. Der Kampf endete mit einem sensationellen Ergebnis, das die MMA-Fans überraschte.

Blitzschneller Sieg in der ersten Runde durch Submission

Als in der ersten Runde nur noch 35 Sekunden verblieben, brachte der Australier seinen namhaften und erfahrenen Gegner am Boden unter Kontrolle. Salkilld setzte die Aktion äußerst präzise an und zwang Gamrot, sich per Würgegriff zur Aufgabe zu zwingen und den Kampf vorzeitig aufzugeben.

Die Statistiken der Kämpfer und Salkillds „gruselige“ Siegesserie

Mateusz Gamrot: Diese Niederlage war die fünfte in der Karriere des polnischen Kämpfers. Er weist 26 Siege auf, während ein weiterer Kampf als No Contest gewertet wurde.

Quillan Salkilld: Der Australier feierte den 13. Sieg seiner Karriere. Zudem stehen zwei Niederlagen zu Buche.

Mit diesem Ergebnis baute Salkilld seine Siegesserie auf 11 Kämpfeaus und erhöhte die Zahl seiner Siege in der UFC auf sechs .

Zur Erinnerung: Quillan Salkilld hatte bereits in seinem vorherigen Kampf für eine echte Sensation gesorgt und einen weiteren Top-Leichtgewichtler, Beneil Dariush, durch technischen K.-o. in der ersten Runde besiegt. Der jüngste Auftritt zeigt, dass der Australier zu einem Top-Anwärter der Division geworden ist.

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