Rodrigo De Paul erzielt ein Tor zum Gedenken an Lionel Messis Vater

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Rodrigo De Paul erzielt ein Tor zum Gedenken an Lionel Messis Vater

Inter-Miami-Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul setzte im Leagues-Cup-Spiel gegen Monterrey ein bewegendes Zeichen und bekundete damit der Familie seines engen Freundes und Kapitäns Lionel Messi seine Unterstützung und Solidarität. Wie Goal.com berichtet, brachte der Argentinier nach seinem Tor mit einer besonderen Geste seine Anteilnahme am schweren Verlust seines Kapitäns zum Ausdruck. Lionel Messi war zu diesem Zeitpunkt nach dem Tod seines Vaters dringend nach Argentinien zurückgereist. Goal.com berichtet .

Berichten zufolge starb der 68-jährige Jorge Messi, der Vater des 39-jährigen Lionel Messi. In den vergangenen Monaten hatte er unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen gelitten und war medizinisch überwacht worden. Nach der Nachricht aus dem argentinischen Krankenhaus Sanatorio Centro reiste der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner umgehend gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern in seine Heimatstadt Rosario, um seine Söhne, Töchter und seine Mutter zu unterstützen.

Ein emotionaler Moment und eine Geste des Respekts auf dem Platz

Eine der Schlüsselszenen des Leagues-Cup-Spiels war ein von dem erfahrenen brasilianischen Fußballer Casemiro im Mittelfeld eingeleiteter Angriff. Er bediente Rodrigo De Paul, der sich in der Nähe des Strafraums befand, mit einem Pass. De Paul zögerte nicht, schloss präzise ab und erzielte die Führung für sein Team.

Nach seinem Treffer verzichtete der Mittelfeldspieler auf den traditionellen Torjubel, zog sein Trikot aus und zeigte darunter Lionel Messis berühmtes Trikot mit der Nummer 10. Damit zog er die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich. Die Geste wurde zu einem eindrucksvollen Beispiel für die enge Verbundenheit innerhalb der Mannschaft und dafür, wie man sich in schweren Zeiten gegenseitig beisteht.

Jorge Messis Bedeutung für den Weltfußball

Der verstorbene Jorge Messi war für seinen Sohn nicht nur Vater, sondern auch der Gründer seines großen professionellen Imperiums und der wichtigste Berater seiner Karriere. Von Lionels erstem Vertrag beim FC Barcelona bis zu all seinen späteren großen Transfers stand er ihm stets zur Seite. Auch Newell's Old Boys, der Klub, der mit Lionels ersten Schritten als Kind verbunden ist, bekundete der trauernden Familie sein tiefes Beileid und würdigte ausdrücklich Jorges Rolle in der Karriere seines Sohnes.

Obwohl Inter Miami das Spiel dominierte, zeigte die gegnerische Mannschaft Charakter, erzielte den Ausgleich und gewann die Partie schließlich mit 2:1. Dennoch standen weniger das sportliche Ergebnis als die menschlichen Werte und die Trauer von Lionel Messis Familie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Die weltweite Fußballgemeinschaft, ehemalige Mitspieler und rivalisierende Klubs übermitteln der Familie Messi derzeit ihr tiefes Beileid und Worte des Trostes. Lionel Messi hält sich vorübergehend vom Fußballplatz fern, um bei seinen Angehörigen zu sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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