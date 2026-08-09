Vertreter der Liga MX Leisten Im Leagues Cup Ernsthaften Widerstand Gegen MLS-Klubs

Die Saison 2026 des Leagues Cup mit Mannschaften aus den USA, Kanada und Mexiko hat mit hart umkämpften Spielen begonnen. Wie Ixbt.com und Goal.com berichten, hat die erste Turnierwoche gezeigt, dass die Vertreter der Liga MX bereit sind, der höchsten nordamerikanischen Liga MLS ernsthafte Konkurrenz zu bieten. In den bisher ausgetragenen 17 Partien haben die MLS-Klubs mit neun Siegen einen knappen Vorsprung, während die mexikanischen Teams acht Erfolge feierten. Goal.com berichtet .

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs werden Gruppenspiele auch in Mexiko ausgetragen. Dadurch genießen die Vertreter der Liga MX den wichtigen Vorteil, vor heimischem Publikum zu spielen, und das Ansehen des Turniers steigt weiter. Wenn der Leagues Cup eine Anerkennung auf dem Niveau des CONCACAF Champions Cup erreichen will, muss erstmals seit der Neuordnung des Wettbewerbs in einem neuen Format im Jahr 2023 ein mexikanischer Klub die K.-o.-Phase erreichen.

Orlando City und Inter Miami erleiden Niederlagen

Die Spiele am Samstagabend verliefen für die MLS-Giganten enttäuschend. Sowohl Orlando City mit seinem Staraufgebot als auch Inter Miami, das nach dem Tod von Lionel Messis Vater Jorge ohne seinen Anführer auskommen musste, kassierten Niederlagen. Für Orlando City hatte die Partie gut begonnen. In der 38. Minute erzielte der Star des Teams, Marco Pašalić, ein sehenswertes Tor zur Führung, und die Mannschaft schien auf dem Weg zum zweiten Sieg in Folge zu sein.

Doch León wachte in der zweiten Halbzeit auf und drehte die Partie. Zunächst stellte Juan Guevara mit einem Kopfballtreffer den Ausgleich her. Orlando-Torwart Maxim Crepeau bekam zwar noch die Fingerspitzen an den Ball, konnte ihn aber nicht abwehren. In der 72. Minute setzte sich Daniel Archila anschließend im Strafraum gegen drei Verteidiger durch und erzielte den Siegtreffer, der den Mexikanern einen wichtigen Erfolg bescherte.

FC Dallas gelingt überraschender Sieg

Trotz der Erfolge der mexikanischen Klubs sind die Vertreter der US-amerikanischen und kanadischen Liga nicht bereit, ihre Positionen kampflos aufzugeben. In den Samstagsspielen überraschte FC Dallas alle und feierte gegen Chivas einen überraschenden, überzeugenden und viel beachteten Sieg. Das Ergebnis bestätigte erneut, dass MLS-Vertreter in jeder schwierigen Situation zu starkem Widerstand gegen ihre Gegner fähig sind.

Die Ergebnisse der laufenden Saison zeigen, dass die Rivalität zwischen den beiden Ligen so hart umkämpft ist wie nie zuvor. Auf die Teams warten weitere spannende und kompromisslose Duelle. Die verbleibenden Gruppenspiele werden entscheiden, welche Liga-Vertreter zu den aussichtsreichsten Kandidaten für die K.-o.-Phase gehören.