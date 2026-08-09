iQOO Z11-Smartphone in offiziellen Bildern vorgestellt

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iQOO Z11-Smartphone in offiziellen Bildern vorgestellt

Vor der bevorstehenden Präsentation hat iQOO begonnen, erste offizielle Details und Bilder seines neuen iQOO Z11-Smartphones zu veröffentlichen. Laut ixbt.com soll das Gerät am 20. August dieses Jahres offiziell vorgestellt werden und mit fortschrittlichen technischen Daten sowie einem modernen Design Aufmerksamkeit erregen. Darüber berichtet ixbt.com.

Unternehmensvertreter bestätigten, dass das Gerät der neuen Generation über ein großes, hochwertiges Display verfügen wird. Das Smartphone wird mit einem 6,83 Zoll großen 3D Curved AMOLED-Display ausgestattet sein. Dessen Glasabdeckung wölbt sich über die Seiten des Gehäuses und sorgt bei der Nutzung für zusätzlichen Komfort.

Display und Design

Auch zur Displaygröße und den Rahmen liegen genaue Informationen vor. Den veröffentlichten offiziellen Bildern zufolge nimmt der Bildschirm genau 93,82 Prozent der Vorderseite ein. Die extrem schmalen Rahmen verstärken beim Betrachten von Inhalten zusätzlich den Eindruck einer großzügigen Bildfläche.

Außerdem ist das iQOO Z11 nur 7,99 Millimeter dick und wiegt 199 Gramm. Den Bildern zufolge bestehen die seitlichen Rahmen des Geräts aus Metall, was für Stabilität und eine hochwertige Optik sorgt.

Leistung und technische Ausstattung

Auch die Hardware des Geräts verdient besondere Aufmerksamkeit. Laut ixbt.com wird das iQOO Z11 das erste Gerät auf dem indischen Markt mit dem neuen 4-Nanometer-Prozessor MediaTek Dimensity 7500 Turbo sein. Offiziellen Angaben zufolge kann dieser Chip in AnTuTu-Tests 1,2 Millionen Punkte erreichen.

Darüber hinaus war das Smartphone zuvor bereits in der Geekbench AI-Datenbank aufgetaucht. Es wurde festgestellt, dass das getestete Gerät über 12 GB RAM verfügt und mit dem neuesten Betriebssystem Android 16 läuft. Bei der vollständigen Präsentation am 20. August wird das Unternehmen voraussichtlich weitere technische Daten und den Preis des Geräts bekannt geben.

iQOOiQOO Z11MediaTekSmartphoneAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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