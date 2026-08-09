Federico Valverde äußert sich zu Mourinhos Rückkehr

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Federico Valverde äußert sich zu Mourinhos Rückkehr

Federico Valverde, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler von Real Madrid, äußerte sich erstmals zum neu ernannten Cheftrainer José Mourinho.

Die Aussagen des 28-jährigen uruguayischen Mittelfeldspielers wurden vom renommierten Insider und Sportjournalisten Fabrizio Romano zitiert.

„Mit ihm zu arbeiten, ist eine einzigartige Gelegenheit“

Valverde betonte, dass das Training unter dem erfahrenen portugiesischen Coach und das Lernen von ihm für die Mannschaft von Vorteil seien:

„Ich kann sagen, dass die Zusammenarbeit mit José Mourinho eine einzigartige Gelegenheit ist. Wir können sehr viel von ihm lernen“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Mourinhos Rückkehr ins Santiago Bernabéu

José Mourinho kehrte am 1. Juli 2026 offiziell als Cheftrainer von Real Madrid zurück und übernahm die Mannschaft. Der neue Vertrag des portugiesischen Trainers mit dem Klub läuft bis zum 30. Juni 2029 .

Der erfahrene Trainer betreute im Laufe seiner Karriere zahlreiche renommierte und bekannte Klubs, darunter Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica und União Leiria.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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