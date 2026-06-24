Lionel Messi bricht Weltrekord: Antonela Roccuzzo reagiert auf den Erfolg ihres Ehemanns

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Lionel Messi bricht Weltrekord: Antonela Roccuzzo reagiert auf den Erfolg ihres Ehemanns

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat einen weiteren Meilenstein in der Fußballwelt erreicht und ist zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften geworden. Im Spiel gegen Österreich in Dallas erzielte Messi einen Doppelpack, womit er seine Trefferquote im Turnier auf 18 erhöhte und den Rekord des legendären deutschen Stürmers Miroslav Klose brach. Goal.com berichtet .

Die Ehefrau des Fußballers, Antonela Roccuzzo, die diese historischen Momente im Stadion miterlebte, verbarg ihre Begeisterung in den sozialen Netzwerken nicht. Sie teilte ein Foto mit ihren Kindern — Thiago, Mateo und Ciro — und betonte, wie stolz sie auf Messis Erfolg ist. Laut Goal.com unterstützten alle Söhne die argentinische Nationalmannschaft im ikonischen Trikot mit der Nummer 10 ihres Vaters.

Historischer Rekord und dramatisches Spiel

Das Spiel begann mit einem unerwarteten Rückschlag für Lionel Messi. In der 8. Minute vergab Messi einen vom Schiedsrichter zugesprochenen Elfmeter und schoss den Ball über die Querlatte. Dies war das dritte Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaften (außer in Elfmeterschießen), dass er einen Elfmeter während eines Spiels nicht verwertete.

Doch der erfahrene Stürmer ließ sich nicht entmutigen und bewies weiterhin seine Klasse. Messi eröffnete kurz vor Ende der ersten Halbzeit die Partie und erzielte in den letzten Minuten der zweiten Halbzeit das zweite Tor, womit er den 2:0-Sieg für sein Team sicherte. Genau diese Tore ermöglichten es ihm, Miroslav Klose zu übertreffen und zum absoluten Rekordhalter zu werden.

Familienfreude und die nächste Runde

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Antonela Roccuzzo ihre Gefühle: "Es ist mir eine große Ehre zu sehen, wie du immer wieder Geschichte schreibst. Ich liebe dich, Lionel Messi!" Dieser Sieg ermöglichte es Argentinien, die Führung in Gruppe J zu übernehmen und vorzeitig den Einzug in die Play-offs zu sichern.

In einem Interview nach dem Spiel betonte Messi, dass es für das Team wichtig war, die Aufgabe des Gruppenaustritts frühzeitig zu erledigen, was vor der letzten Runde für Ruhe sorge. Die amtierenden Weltmeister machen sich sichere Schritte auf dem Weg zur Titelverteidigung, wobei Messi weiterhin die treibende Kraft des Teams bleibt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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