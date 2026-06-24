Die lebende Legende der Fußballwelt Lionel Messi versetzt Fans und Experten weiterhin in Staunen, indem er seine unglaubliche sportliche Form beibehält. Laut dem ehemaligen englischen Stürmer Gabby Agbonlahor wird der argentinische Star nicht nur weiterhin auf hohem Niveau spielen, sondern könnte sogar mit 43 Jahren an der nächsten Weltmeisterschaft teilnehmen. Dies berichtete Goal.com. Bericht gibt es an.

In einem Interview bei talkSPORT sprach Agbonlahor über Messis phänomenales Talent und betonte, dass er jedes Team auf Meisterschaftsniveau heben würde, falls er in die englische Premier League wechseln würde. Insbesondere analysierte er den „Messi-Faktor“ am Beispiel seines ehemaligen Vereins Aston Villa. Seiner Meinung nach wäre das Team mit Lionel Messi im Kader sogar in der Lage, die Champions League zu gewinnen.

Premier League und europäische Gipfel

„Wenn Aston Villa Messi verpflichten würde, würde das Team die englische Premier League und die Champions League gewinnen. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagt Agbonlahor. Die kühnen Ansichten des Experten folgten auf Messis beeindruckenden Start bei einem großen Turnier in Nordamerika. Zur Erinnerung: Lionel Messi wurde zum ältesten Spieler, der einen Hattrick in der Geschichte der Weltmeisterschaft erzielte, und ist mit 18 Toren der absolute Rekordhalter des Turniers.

Obwohl Lionel Messi kurz vor seinem 39. Geburtstag steht, haben seine Bewegungen auf dem Platz und seine Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren, nicht nachgelassen. Laut Agbonlahor betrachten viele dieses Turnier zwar als Messis letzten großen Wettbewerb, tatsächlich könnte er aber auch an der Jubiläums-Weltmeisterschaft 2030 teilnehmen.

Respekt der Fans und historische Ergebnisse

In Erinnerung an die Weltmeisterschaft in Katar sagte Agbonlahor, dass jede Bewegung Messis auf dem Platz für die Fans wie ein unvergessliches 90-minütiges Konzert sei. Die grenzenlose Liebe der argentinischen Fans für ihren Kapitän und Messis Tore in sechs aufeinanderfolgenden Spielen beweisen, dass er immer noch der beste Spieler der Welt ist.

Derzeit bleibt Lionel Messi nicht nur für seinen Verein, sondern auch für seine Nationalmannschaft eine entscheidende Figur. Die Vorhersagen, dass er auch mit 43 Jahren noch auf dem grünen Rasen stehen könnte, sorgen in der Fußballgemeinschaft für hitzige Diskussionen. Sollte dies geschehen, würde Messi seinen Namen als einer der Spieler mit der längsten und erfolgreichsten Karriere in der Fußballgeschichte weiter festigen.