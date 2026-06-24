Kolumbien besiegt DR Kongo mit einem einzigen Tor

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Kolumbien besiegt DR Kongo mit einem einzigen Tor

Die kolumbianische Nationalmannschaft besiegte die Demokratische Republik Kongo mit 1:0 in der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026. Das einzige Tor der Partie erzielte D. M. Mejia in der 76. Minute.

Kolumbien war während des Spiels deutlich überlegen. Die Mannschaft gab 20 Torschüsse ab, von denen neun auf das Tor gingen. Die Spieler von DR Kongo hatten acht Schüsse, davon drei auf das Tor.

Auch beim Ballbesitz lag Kolumbien vorne und kontrollierte den Ball in 66 % der Spielzeit, während DR Kongo 34 % hielt. Kolumbien spielte 506 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 %, DR Kongo hingegen 281 Pässe mit einer Quote von 77 %.

DR Kongo beging 17 Fouls, die kolumbianischen Spieler 12. Bei den Gelben Karten führte Kolumbien mit 2:1. Es wurde keine Rote Karte im Spiel gezeigt.

Kolumbien stand neunmal im Abseits, während DR Kongo keine Abseitsstellung hatte. Auch bei den Eckbällen war Kolumbien mit 5:4 überlegen.

KolumbienDR KongoD. M. MejiaWorld CupGruppe K
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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