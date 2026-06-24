„Usbekistan war schwach“ — Berühmter portugiesischer Agent...

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„Usbekistan war schwach“ — Berühmter portugiesischer Agent...

Das in Houston ausgetragene Spiel, das mit einem deutlichen Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan 5:0 endete, wird auch von ausländischen Experten intensiv diskutiert. Der bekannte portugiesische Fußballagent Paulu Barboza Metaratings.ru teilte in einem Interview mit der Website seine Gedanken zum Spiel und bewertete die Leistung unserer Vertreter.

Doppeltreffer von Ronaldo und zweiter Platz in Gruppe K

Dank dieses wichtigen Sieges steigerten die Portugiesen ihre Punktzahl auf 4 und belegen vor dem letzten Spieltag den zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe K.

Im Spiel erzielte Kapitän Cristiano Ronaldo einen Doppelpack, während Rafael Leão und Nuno Mendes jeweils ein Tor beisteuerten. Leider erzielte unser Vertreter Abduvohid Ne’matov in einer Situation ein Eigentor.

„Usbekistan spielte schwächer als im vorherigen Spiel“

Laut Paulu Barboza hat Portugal dieses Mal zwar besser agiert, dies wurde jedoch vor allem durch das schwache Spiel der usbekischen Nationalmannschaft ermöglicht:

„Heute haben wir etwas besser gespielt als im Spiel gegen Kongo, aber Usbekistan war schwach. Sie zeigten eine schwächere Leistung als im letzten Spiel. In jedem Fall war es gut, dass wir gewonnen haben. Ronaldo hat zwei Tore geschossen, was für den Stürmer sehr positiv ist. Wir haben verschiedene Optionen in der Offensive.“

Gegen Kolumbien wird es nicht so einfach sein

Trotz des hohen Sieges riet der portugiesische Experte dazu, nicht zu übermütig zu werden und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, da ein weitaus ernsthafterer Gegner wartet:

„Dieser Sieg bringt uns vor dem Spiel gegen Kolumbien auf den ersten Platz, aber ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Im Spiel gegen Kolumbien wird es nicht so einfach sein, da dies ein völlig anderes Niveau ist.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gegner trotz ihres Sieges die Schwachstellen in unserem Spiel deutlich bemerkt haben. Wir hoffen, dass unsere Nationalmannschaft die richtigen Schlüsse aus dieser Kritik zieht und im entscheidenden Spiel gegen die DR Kongo einen völlig anderen Fußball zeigt.

PortugalUsbekistanCristiano RonaldoHoustonKolumbien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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