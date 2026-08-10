Bei Barcelona ist eine Kapitänskrise entstanden

Barcelona ist im Zuge von Transfers und Verletzungen unerwartet in eine Kapitänskrise geraten. Der Ausfall und das mögliche Ausscheiden mehrerer wichtiger Führungsspieler stellen Cheftrainer Hansi Flick vor die Aufgabe, neue Kapitäne zu bestimmen. Da die neue Saison näher rückt, ist der FC Barcelona gezwungen, seine interne Hierarchie neu zu ordnen. Goal.com berichtet darüber.

Nach Informationen von Goal.com hängt die Situation im Klub mit dem möglichen Abgang von Marc-André ter Stegen und der Wahrscheinlichkeit zusammen, dass auch Ronald Araújo die Mannschaft verlassen könnte. Zunächst war erwartet worden, dass ter Stegen auf Leihbasis zu Ajax wechselt und die Kapitänsbinde anschließend an den uruguayischen Verteidiger übergeht. Die Berichte über einen möglichen Wechsel Araújos zum FC Liverpool haben die Situation jedoch zusätzlich verkompliziert.

Die wichtigsten Kandidaten für die Kapitänsbinde

Bis zum Ende der vergangenen Saison gehörten Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha und Pedri zur fünfköpfigen Führungsgruppe des Teams. Angesichts der aktuellen Abgänge gilt Frenkie de Jong als natürlicher Kandidat für das Amt des ersten Kapitäns. Die Verletzung des niederländischen Mittelfeldspielers und interne Diskussionen über seinen Genesungsprozess erschweren die Situation jedoch.

Mundo Deportivo berichtet, dass die Klubführung unzufrieden damit ist, dass Frenkie de Jong die Interessen der Nationalmannschaft über seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein stellt. Deshalb hat sich der brasilianische Angreifer Raphinha sowohl auf als auch neben dem Platz zu einer der einflussreichsten Figuren der Mannschaft und zum aussichtsreichsten Kandidaten für das dauerhafte Tragen der Kapitänsbinde entwickelt.

Erweiterte Führungsgruppe

Obwohl De Jong, Raphinha und Pedri voraussichtlich drei der Führungspositionen übernehmen werden, muss Barcelona noch zwei weitere Spieler für die Kapitänsgruppe bestimmen. Als einer der wichtigsten Kandidaten für einen der freien Plätze gilt Eric García. Der ehemalige Verteidiger von Manchester City kennt die Anforderungen des Klubs dank seiner Erfahrung auf höchstem Niveau und seiner Ausbildung bei La Masia sehr gut.

Trotz seines jungen Alters gehört auch Gavi zu den Kandidaten für einen Platz in der Kapitänsgruppe. Der Mittelfeldspieler verkörpert Barcelonas Identität durch seine Intensität, Leidenschaft und Treue zu den Traditionen des Klubs. Hansi Flick soll in den kommenden Tagen diese wichtige Entscheidung treffen, die die Zukunft der Mannschaft prägen wird.