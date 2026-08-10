Juventus und Paris Saint-Germain führen intensive Transferverhandlungen

Es wird erwartet, dass der italienische Klub Juventus und der französische Verein Paris Saint-Germain ihre Kontakte während des Sommertransferfensters intensivieren. Die Verhandlungen zwischen den Parteien könnten sich nicht nur auf die Torhüterposition beschränken, sondern auch weitere wichtige Vereinbarungen zur Verstärkung des Angriffs umfassen. Dies berichteten der renommierte Sportjournalist Fabrizio Romano und Corriere dello Sport. Wie Goal.com berichtet berichtet .

Der Pariser Klub soll bei der Verpflichtung von Parmas Torhüter Zion Suzuki beinahe eine Einigung erzielt haben. Die Zukunft des japanischen Keepers, dessen Marktwert auf rund 35 Millionen Euro geschätzt wird, ist jedoch noch nicht endgültig geklärt. Er könnte in Paris bleiben und nach dem Abgang eines anderen Torhüters um einen Stammplatz kämpfen oder auf Leihbasis zu einem anderen Team wechseln, um Spielpraxis zu sammeln.

Die nächsten Schritte von Juventus

Falls Zion Suzuki verliehen wird, könnte sich Juventus in das Rennen um seine Verpflichtung einschalten. Der Turiner Klub soll in dieser Frage jedoch noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben. Die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain warten derweil auf eine klare Antwort des italienischen Vereins zur Torhüterfrage.

Die Verhandlungen zwischen den beiden europäischen Spitzenklubs beschränken sich nicht nur auf Torhüter. Laut Corriere dello Sport könnten die guten Beziehungen zwischen den Vereinen auch den Weg für einen Transfer von Stürmer Jonathan David ebnen. Juventus erwägt, den kanadischen Angreifer zu verkaufen, um finanzielle Mittel für die Verpflichtung eines neuen Stürmers freizumachen.

Die Situation rund um Jonathan David

Paris Saint-Germain könnte zu den realistischsten Interessenten gehören, da der französische Meister nach dem Abgang von Gonçalo Ramos Verstärkung für seine Offensive benötigt. PSG-Sportdirektor Luis Campos kennt Jonathan David gut und holte ihn einst zu Lille, was die Wahrscheinlichkeit eines Transfers zusätzlich erhöht. Der Funktionär unterstützt die Verpflichtung des Spielers aktiv.

Die genaue Form des Geschäfts ist weiterhin unklar. Juventus bewertet die Transferrechte des kanadischen Fußballers mit 20 bis 30 Millionen Euro und bevorzugt einen direkten Verkauf. Gleichzeitig wird die Möglichkeit einer Leihe nicht vollständig ausgeschlossen.

Laut GOAL.com sollen die Transfers von Zion Suzuki und Jonathan David künftig zu den zentralen Bestandteilen großer Verhandlungen zwischen Juventus und Paris Saint-Germain werden. Es wird erwartet, dass über das Schicksal beider Deals in den letzten Tagen des Sommertransferfensters entschieden wird.