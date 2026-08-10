Harry Kane soll neuen langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben

Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane bereitet sich darauf vor, seine Zukunft für viele weitere Jahre an den deutschen Klub FC Bayern München zu binden. Berichten zufolge wird der erfahrene Stürmer offizielle Gespräche über einen Verbleib beim Münchner Verein aufnehmen. Damit wird eine Rückkehr in die Premier League oder zu seinem ehemaligen Klub Tottenham äußerst unwahrscheinlich. Darüber berichtet Goal.com.

Der Vertrag des 31-Jährigen läuft derzeit in zwölf Monaten aus. Die jüngsten Berichte zeigen jedoch deutlich, dass der Stürmer nicht die Absicht hat, den Münchner Klub zu verlassen. Nach seiner Rückkehr ins Training zur Saisonvorbereitung wird Harry Kane diese Woche mit der Vereinsführung über die Bedingungen eines neuen Vertrags verhandeln.

Neuer Vertrag und Zukunftspläne

Wie The Times berichtet, plant der FC Bayern, seinem Leistungsträger einen weiteren Dreijahresvertrag anzubieten. Der Vertrag soll die Jahre abdecken, in denen der Fußballer voraussichtlich seine sportliche Bestform erreicht, und einen Monat vor seinem 36. Geburtstag auslaufen. Beide Seiten wollen vor der neuen Saison unnötige Ablenkungen durch die Vertragsfrage vermeiden und sich voll auf Siege im nationalen und internationalen Wettbewerb konzentrieren.

Zuvor hatten viele Experten und Fans vermutet, dass Harry Kane nach gewonnenen Titeln in Deutschland nach London zurückkehren und versuchen würde, Alan Shearers Premier-League-Rekord von 260 Toren zu brechen. Für den Stürmer war diese Marke einst eines der wichtigsten Ziele. Aktuell fehlen ihm nur noch 47 Tore bis zum Rekord.

Die Champions League hat Priorität

Die erfolgreiche Zeit in Deutschland und zwei in Folge gewonnene Bundesliga-Meisterschaften haben jedoch die Prioritäten des Fußballers verändert. Harry Kane betrachtet den Gewinn des Champions-League-Pokals inzwischen als wichtigeres Ziel als den Premier-League-Rekord.

Zur Erinnerung: Der Fußballer erreichte 2019 mit Tottenham das Finale dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs, verpasste den Titel jedoch im entscheidenden Spiel. Er sieht den FC Bayern als einen der wenigen Klubs, die jedes Jahr einen Kampf um die Plätze unter Europas stärksten Mannschaften garantieren können, und hat beschlossen, den verbleibenden Teil seiner Karriere in München fortzusetzen.