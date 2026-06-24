WM 2026: Panama gegen Kroatien 0:1 (Siegtreffer ansehen)
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In der Gruppe L der Weltmeisterschaft fand das Spiel Panama gegen Kroatien statt. Die Entscheidung im BMO Field in Toronto fiel durch einen präzisen Treffer von Ante Budimir. Sein Tor in der 54. Minute sicherte Kroatien den Sieg und drei wichtige Punkte.
WM 2026. 2. Spieltag
Panama gegen Kroatien 0:1
Tor: Ante Budimir 54'
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