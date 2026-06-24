In der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 trat die Nationalmannschaft von Usbekistan gegen Portugal an. Das Spiel endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg für die Europäer.

Nach dem Schlusspfiff gab es eine emotionale Szene auf dem Platz. Abduqodir Husanov, Verteidiger der Nationalmannschaft von Usbekistan und des Vereins Manchester City, konnte seine Emotionen nach der schweren Niederlage nicht mehr beherrschen.

Der junge Verteidiger brach auf dem Feld in Tränen aus. Diese Situation zeigte, wie hart das Ergebnis des Spiels von den Spielern der Nationalmannschaft aufgenommen wurde.

Bemerkenswert ist, dass Bernardo Silva von der portugiesischen Nationalmannschaft einer der Ersten war, die zu Husanov eilten.

Bernardo, ein ehemaliger Teamkollege, versuchte, den usbekischen Fußballer zu trösten und zu motivieren. Dieser aufrichtige Moment zwischen den beiden Spielern zeigte erneut, dass neben dem Wettbewerb auch Respekt und Menschlichkeit im Fußball wichtig sind.

Abduqodir Husanov kämpfte während des Spiels gegen eine Portugal-Mannschaft mit einer starken Offensivreihe. Die hohe Niederlage traf den Spieler schwer.

Trotzdem sind die Chancen der usbekischen Nationalmannschaft, in die K.o.-Runde einzuziehen, noch nicht völlig vertan.

Nach der zweiten Runde führt Portugal mit vier Punkten in der Gruppe K. Usbekistan konnte bisher keinen Punkt sammeln.

Im letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Portugal am 28. Juni auf Kolumbien. Die usbekische Nationalmannschaft spielt gegen die Demokratische Republik Kongo um den dritten Platz.

Für die 'Weißen Wölfe' ist das letzte Spiel entscheidend, um den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft zu erringen und die Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde zu wahren.