WM 2026: England gegen Ghana (Gefährliche Szenen ansehen)

Im zweiten Spieltag der Gruppe L der Weltmeisterschaft traf die englische Nationalmannschaft auf die ghanaische Nationalmannschaft.

Diese ereignislose Begegnung endete torlos 0:0. Damit bleiben die Engländer mit 4 Punkten Tabellenführer der Gruppe. Ghana folgt mit ebenfalls 4 Punkten auf dem 2. Platz.

WM 2026. 2. Spieltag

England – Ghana 0:0

Tuchels Team trifft am 3. Spieltag auf Panama. Der Vertreter Afrikas tritt gegen Kroatien an.