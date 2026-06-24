WM 2026: England gegen Ghana (Gefährliche Szenen ansehen)
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WM 2026. 2. Spieltag
Im zweiten Spieltag der Gruppe L der Weltmeisterschaft traf die englische Nationalmannschaft auf die ghanaische Nationalmannschaft.
Diese ereignislose Begegnung endete torlos 0:0. Damit bleiben die Engländer mit 4 Punkten Tabellenführer der Gruppe. Ghana folgt mit ebenfalls 4 Punkten auf dem 2. Platz.
WM 2026. 2. Spieltag
England – Ghana 0:0
Tuchels Team trifft am 3. Spieltag auf Panama. Der Vertreter Afrikas tritt gegen Kroatien an.
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