AC-Milan-Stürmer Rafael Leão hat sich in den sozialen Medien zu den Gerüchten über seine Zukunft geäußert und erklärt, dass sein gesamter Fokus auf seinen Leistungen auf dem Platz liege. Wie Goal.com berichtet, betonte der Portugiese, dass er ausschließlich seiner Familie und seinen Anwälten das Recht übertragen habe, seine Interessen zu vertreten. Er stellte unmissverständlich klar, dass niemand sonst befugt sei, in seinem Namen zu sprechen. Die Erklärung erregte vor dem Hintergrund der Unstimmigkeiten während des Sommer-Transferfensters öffentliche Aufmerksamkeit. Goal.com berichtet dies.

Es stellte sich heraus, dass die Führung von AC Milan Rafael Leão auf die Liste der zum Verkauf stehenden Spieler gesetzt hatte. Die Verhandlungen auf dem Transfermarkt gerieten jedoch aufgrund finanzieller Differenzen ins Stocken. Während der Klub mindestens 60 Millionen Euro für den Spieler fordert, beinhalteten die eingegangenen Angebote hauptsächlich Leihen mit anschließender Kaufoption und lagen nicht über 35 bis 40 Millionen Euro. Diese Situation erschwert auch die weiteren Transferpläne der Rossoneri erheblich.

Die Absage an die Türkei

Während des Transferfensters gab es Berichte über das Interesse türkischer Klubs an dem Spieler, insbesondere von Fenerbahçe und Galatasaray. Allerdings war weder AC Milan mit den angebotenen finanziellen Bedingungen zufrieden, noch sah der Spieler selbst einen Wechsel nach Istanbul als Karriereschritt nach vorn. Für Leão waren ernsthafte Angebote aus der Premier League oder La Liga erwartet worden, doch bislang sind keine entsprechenden Anfragen eingegangen.

Unklar ist auch, welche Rolle der Spieler unter dem neuen Cheftrainer in dessen 3-4-2-1-System übernehmen wird. Obwohl er zu den bestbezahlten und technisch talentiertesten Spielern der Mannschaft gehört, ist sein Platz in der Startelf selbst im Falle eines Verbleibs nicht garantiert. Dass Leãos Abgang nicht zustande gekommen ist, hat zudem die Verhandlungen über die Verpflichtung neuer Spieler zum Stillstand gebracht.

Reaktion der Fans und die bevorstehenden Herausforderungen

Da nur noch wenige Tage bis zum Ende des Transferfensters verbleiben und der Beginn der Serie-A-Saison näher rückt, ist weiterhin unklar, bei welchem Klub der portugiesische Stürmer die neue Spielzeit beginnen wird. Dass der Spieler im Sommer offenbar auf Distanz zum Klub gegangen ist und Unzufriedenheit gezeigt hat, wirft auch unter den Fans Fragen auf. Sollte Leão in Mailand bleiben, muss er auf dem Platz alles geben, um das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen.