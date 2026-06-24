Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und einer der größten Fußballer unserer Zeit, Lionel Messi, hat bewiesen, dass seine körperliche Verfassung kurz vor seinem 39. Geburtstag immer noch auf höchstem Niveau ist. Der legendäre Stürmer, der derzeit im Nationalteam ist, teilte Ausschnitte aus seinem Training in den sozialen Medien und versetzte viele Fans in Staunen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In dem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Lionel Messi perfekt Klimmzüge ausführt. Die Bizeps und die allgemeine Körperstatur des Spielers zeigen, dass er trotz seines Alters den höchsten Anforderungen des Profisports gerecht wird. Laut Goal.com dient diese körperliche Vorbereitung als wichtiges Fundament für den Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft bei den nächsten großen Turnieren.

Das Geheimnis eines gesunden Lebensstils und Langlebigkeit

Normalerweise denken Fußballer nach dem 35. Lebensjahr über das Karriereende nach, doch Lionel Messi trotzt dieser Regel. Seine Disziplin im Fitnessstudio und seine Arbeit an sich selbst helfen ihm, nicht nur sein Können auf dem Platz, sondern auch seine körperliche Kraft zu bewahren. Dies ermöglicht es ihm, weiterhin Inter Miami und Argentinien anzuführen.

Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni sprach auf einer Pressekonferenz über den Zustand des Kapitäns und die Stimmung im Team. Laut dem Trainer sind die freundschaftlichen Beziehungen innerhalb der Mannschaft und Messis Glück eine Motivationsquelle für den gesamten Kader. "Wir wollen, dass er immer glücklich ist. Wenn Lionel glücklich ist, fühlt sich die ganze Mannschaft wohl", betonte der 48-jährige Spezialist.

Lionel Messi erzielte kürzlich im Spiel gegen Österreich einen Doppelpack und baute seine Rekordserie weiter aus. Obwohl er während des Spiels einen Elfmeter nicht verwerten konnte, sicherten die später erzielten Tore den Sieg seines Teams. Der Spieler selbst zeigte sich zufrieden mit den Rekorden und Ergebnissen und betonte, dass der Teamerfolg das Wichtigste sei.

Derzeit bereitet sich die argentinische Nationalmannschaft ernsthaft darauf vor, die Weltmeisterschaft zu verteidigen. Messis hervorragende sportliche Form beruhigt die Fans und den Trainerstab vor der Play-off-Phase. Der 39-jährige Star beweist in der Praxis, dass er immer noch in der Lage ist, an der Weltspitze des Fußballs zu bleiben.