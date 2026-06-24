Chelsea beginnt Xabi-Alonso-Ära mit Großtransfer: Palestra auf dem Weg nach London

Der FC Chelsea hat seinen ersten großen Schritt im Sommertransferfenster gemacht. Die neue Ära unter Cheftrainer Xabi Alonso beginnt mit dem Transfer von Marco Palestra, der in der vergangenen Saison zum besten Verteidiger der italienischen Serie A gewählt wurde. Laut Goal.com haben die Londoner eine Einigung über 47 Millionen Pfund mit Atalanta erzielt. Goal.com berichtet .

Dieser Transfer ist für Chelsea nicht nur im Hinblick auf die Kaderverstärkung, sondern auch im Sinne des Sieges im Transferwettkampf von großer Bedeutung. Der 21-jährige italienische Nationalspieler galt als Hauptziel des amtierenden Meisters Inter. Nach intensiven Verhandlungen in den letzten 24 Stunden hat sich der Spieler jedoch für den Wechsel zur Stamford Bridge entschieden.

Transferdetails und Bestätigung von Fabrizio Romano

Der bekannte Insider Fabrizio Romano nutzte auf seinen Social-Media-Kanälen seine traditionelle Formulierung "Here we go" für dieses Geschäft. Laut Romano wurde eine mündliche Einigung erzielt, wobei Atalanta über 55 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung erhält. Palestra wird einen langfristigen Vertrag beim Londoner Club unterschreiben.

Marco Palestra verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis bei Cagliari. Aufgrund seiner dortigen glänzenden Leistungen wurde er zum besten Verteidiger der Serie A ernannt. Die Vielseitigkeit des Spielers, der sowohl als rechter Wingback als auch als klassischer Außenverteidiger effektiv agieren kann, passt laut Berichten perfekt in die Taktik von Xabi Alonso.

Große Veränderungen bei Chelsea erwartet

Nachdem Chelsea die letzte Saison auf dem 10. Platz der Premier League beendet hat und ohne europäische Wettbewerbe blieb, plant die Vereinsführung eine grundlegende Erneuerung des Teams. Xabi Alonso sollen nicht nur Palestra, sondern auch weitere talentierte junge Spieler zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere steht der Verein kurz vor dem Abschluss von Verhandlungen mit folgenden Spielern:

Flügelspieler Geovany Quenda von Sporting CP für 40 Millionen Pfund;

Strasbourg-Mittelfeldspieler Valentin Barco;

Stürmer Emmanuel Emegha.

Gleichzeitig läuft der Prozess der Kaderbereinigung weiter. Insbesondere wurde der linke Außenverteidiger Marc Cucurella an Real Madrid verkauft. Dies ermöglichte eine Senkung der Lohnkosten und schuf Platz für neue Transfers. Xabi Alonso hat vor seiner Debütsaison die Verpflichtung weiterer Innenverteidiger und eines Stürmers gefordert, um das Team vollständig zu formen.

Der Transfer von Marco Palestra, der bereits sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft gab, ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau des zukünftigen Fundaments von Chelsea. Nach Xabi Alonsos erfolgreicher Zeit in Leverkusen hoffen die Fans in London, dass der neue Trainer und die neuen Talente den früheren Status des Teams wiederherstellen.