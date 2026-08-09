Michael Carrick nach dem Spiel gegen PSG: „Das Team ist vollständig für die Saison bereit“

„Manchester United-Cheftrainer Michael Carrick äußerte sich nach dem Freundschaftsspiel gegen den französischen Klub PSG. Die intensiv geführte Partie endete 1:1.

Der Trainer der Mancunians hob die Saisonvorbereitung des Teams und die entscheidenden Aspekte der Partie hervor.

„Es ist wichtig, dass meine Spieler auf dem Platz selbst Lösungen finden“

Michael Carrick erklärte im Interview mit der offiziellen Website von Manchester United, dass er mit dem Spiel und der Vorbereitungsphase zufrieden sei:

„Wir haben alle Ziele erreicht, die wir uns für dieses Spiel gesetzt hatten. Manchmal ist es sehr wichtig, dass die Spieler selbst Wege finden, schwierige Situationen zu bewältigen und Probleme zu lösen. Auch wenn es nicht notwendig ist, wollen wir ihnen nicht ständig fertige Antworten geben — das hilft den Fußballern, sich mental und taktisch auf die neue Saison vorzubereiten. Es gab viele positive Aspekte, die andere nicht immer wahrnehmen, mit denen wir als Trainerstab aber sehr zufrieden sind. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft“, sagte der Trainer.

Trainingslager in Skandinavien und die Energie der Fans

Der

Manchester United -Trainer äußerte sich außerdem lobend über die Skandinavien-Tour während der Sommerpause und den Kontakt zu den Fans:

Disziplin und Tempo: Während des Trainingslagers steigerte das Team das Spieltempo schrittweise und systematisch.

Kontakt zu den Fans:

„Normalerweise finden Auswärtsreisen nur zwischen Hotel und Stadion statt. Diesmal sind wir jedoch etwas spazieren gegangen und haben mit den Fans gesprochen. Zu dieser Jahreszeit ist das sehr wichtig, weil man ihre Energie und Begeisterung spürt. Wir arbeiten dafür, ihnen Freude zu bereiten. Wir haben unsere Aufgaben erfüllt, und ich hoffe, dass die Fans das Spiel genossen haben.“Der Saisonstart rückt näherZur Erinnerung: Am 22. August trifft

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