Gewichtheben: Azizbek Dadajonov holt Medaille bei den Asienmeisterschaften

Die in Taschkent stattfindenden Asienmeisterschaften im Gewichtheben der Jugend und Junioren haben der usbekischen Nationalmannschaft eine weitere Medaille beschert. Azizbek Dadajonov trat in der Gewichtsklasse bis 60 kg an und gewann mit 134 kg im Stoßen die Bronzemedaille.

Der Usbeke erreichte am zweiten Wettkampftag das Podium. Damit baute die Gastgebermannschaft ihre Medaillenausbeute bei den kontinentalen Meisterschaften weiter aus.

Entscheidendes Ergebnis — 134 Kilogramm

Azizbek Dadajonov vertrat Usbekistan in der Jugendklasse bis 60 kg.

Im Stoßen hob er erfolgreich 134 Kilogramm. Dieses Ergebnis brachte Dadajonov den dritten Platz und die Bronzemedaille bei den Asienmeisterschaften.

Im Gewichtheben kann ein einziger erfolgreicher Versuch das Endergebnis deutlich verändern. Diesmal brachte die Leistung von 134 kg den usbekischen Athleten auf das kontinentale Podium.

Usbekistans Nationalmannschaft baut ihre Medaillenausbeute aus

Auch der zweite Wettkampftag verlief für die usbekische Delegation erfolgreich. Laut O‘zA bescherte Dadajonovs Ergebnis der Nationalmannschaft eine weitere Medaille bei den Asienmeisterschaften.

Bereits am ersten Wettkampftag hatten usbekische Vertreter das Podium erreicht. Damit kämpfen die Athleten des Gastgeberlandes schon seit den ersten Tagen aktiv um Medaillen.

Die jungen Kraftsportler des Kontinents versammeln sich in Taschkent

Die Asienmeisterschaften 2026 im Gewichtheben der Jugend und Junioren finden vom 7. bis 14. August in Taschkent statt . Laut dem offiziellen Reglement nehmen aussichtsreiche Gewichtheber aus verschiedenen asiatischen Ländern an dem Wettbewerb teil.

Taschkent richtet seit einigen Jahren große internationale Gewichtheberwettkämpfe aus. 2021 fanden in der Stadt sowohl die Jugend-Weltmeisterschaften als auch die Weltmeisterschaften der Senioren statt.

Ein wichtiges internationales Ergebnis für Dadajonov

Für den jungen Sportler ist Bronze bei den Asienmeisterschaften mehr als nur eine Medaille. Ein Podestplatz auf kontinentaler Ebene bringt ihm vor den nächsten internationalen Starts sowohl Erfahrung als auch Selbstvertrauen.

Dadajonov hatte sich zuvor auch bei nationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Bei der Präsidenten-Olympiade 2025 gewann er die Gewichtsklasse bis 55 kg.

Nun werden seine Leistungen auch auf internationaler Bühne in Medaillen umgemünzt.

Der Wettkampf in Taschkent geht weiter

Die Asienmeisterschaften dauern bis zum 14. August. Die usbekische Nationalmannschaft hat somit noch mehrere Möglichkeiten, ihre Medaillenausbeute zu vergrößern.

Mit seinem Ergebnis von 134 kg hat Azizbek Dadajonov seinen Namen bereits in den ersten Wettkampftagen unter die Medaillengewinner der Meisterschaften eingereiht.

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