Vereint sich Neymar wieder mit Messi? Ein neues Ziel zeichnet sich ab...

Der brasilianische Fußballstar Neymar könnte seine zweite Zeit bei Santos Ende 2026 beenden, doch seine Profikarriere soll dort nicht enden. Berichten zufolge ist Inter Miami, wo Lionel Messi spielt, das wahrscheinlichste nächste Ziel für den 34-jährigen Stürmer.

Sollte dieses Szenario Realität werden, könnte ein Wiedersehen, auf das Fußballfans seit Jahren warten, erneut Wirklichkeit werden: Neymar und Messi würden im Trikot desselben Klubs auflaufen. In Miami wartet diesmal jedoch auch ein weiterer brasilianischer Star auf sie.

Neymar könnte im Januar 2027 nach Miami wechseln

Laut Informationen, die auf der X-Seite LIBERTA DEPRE veröffentlicht wurden, erwägt Neymar, seine Karriere ab Januar 2027 bei Inter Miami fortzusetzen.

Der Bericht bezeichnet den US-Klub als eine der geeignetsten Optionen für Neymar, um die letzte Phase seiner Karriere zu bestreiten.

Auch aus vertraglicher Sicht könnte eine günstige Situation entstehen. Santos gab im Januar 2026 offiziell bekannt, die Vereinbarung mit Neymar bis zum Ende der Saison 2026 verlängert zu haben. Das bedeutet: Sollte sich am aktuellen Vertrag nichts ändern, könnte der Fußballer nach dem Jahreswechsel zum ablösefreien Spieler werden.

Gleichzeitig haben weder Inter Miami noch Santos bisher eine offizielle Erklärung zu Neymars möglichem Transfer im Jahr 2027 abgegeben. Daher sollte die Meldung derzeit als mögliches Szenario auf dem Transfermarkt betrachtet werden.

Messi könnte in Miami auf Neymar warten

Der größte Reiz der Inter-Miami-Option für Neymar ist Lionel Messi.

Die nahe Zukunft des argentinischen Stars steht bereits fest: Inter Miami hat Messis Vertrag bis zum Ende der MLS-Saison 2028 verlängert.

Falls Neymar also tatsächlich im Januar 2027 nach Miami kommt, wären die Voraussetzungen dafür gegeben, dass beide wieder in derselben Mannschaft spielen.

Die beiden Fußballer spielten bereits von 2013 bis 2017 gemeinsam beim FC Barcelona und bildeten mit Luis Suárez das berühmte Angriffstrio MSN Später spielten Neymar und Messi auch bei PSG wieder in derselben Mannschaft.

Deshalb könnte ein mögliches Wiedersehen in Miami zu einem großen nostalgischen Ereignis werden und mehr sein als ein gewöhnlicher Transfer.

Auch Casemiro spielt bei Inter Miami

Die Zahl der Brasilianer in Miami ist ebenfalls gestiegen.

Inter Miami nahm Casemiro im Sommer 2026 offiziell als ablösefreien Spieler unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler, der fünfmal die Champions League gewann, unterschrieb bis zum Ende der MLS Sprint Season 2027, mit einer Option auf eine Verlängerung bis Juni 2029.

Sollte Neymar kommen, könnte er sich in Miami somit nicht nur mit Messi, sondern auch mit Casemiro, seinem langjährigen Teamkollegen in der brasilianischen Nationalmannschaft, wiedervereinen.

Auch Luis Suárez spielt derzeit für Inter Miami. Der aktuelle Vertrag des uruguayischen Stürmers läuft bis zum Ende der MLS-Saison 2026.

Daher könnte auch eine neue Vereinbarung über Suárez’ Zukunft erforderlich sein, damit sich das vollständige MSN-Trio aus Messi, Suárez und Neymar 2027 wiedervereinen kann.

Diese Idee hatte Neymar bereits zuvor im Kopf

Die Option Inter Miami taucht nicht zum ersten Mal auf.

Neymar hat nie verheimlicht, dass er erneut mit Messi und Suárez in einer Mannschaft spielen möchte. Anfang 2025 verdichteten sich die Berichte über einen möglichen Wechsel nach Miami, und auch der Fußballer selbst stand einer Wiedervereinigung mit seinen ehemaligen Barcelona-Teamkollegen positiv gegenüber.

Damals waren Neymars Vertragssituation und die finanziellen Beschränkungen der MLS die größten Hindernisse.

Anfang 2027 könnte die Situation deutlich günstiger sein: Neymars aktueller Vertrag mit Santos läuft Ende 2026 aus, während Messi einen langfristigen Vertrag mit Miami besitzt.

Nähert sich auch die Santos-Geschichte ihrem Ende?

Neymar kehrte 2025 nach seiner Zeit in Europa zu seinem Jugendklub Santos zurück.

Als er seinen Vertrag Anfang 2026 um eine weitere Saison verlängerte, betonte er: „Santos ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wie daheim.“

Die Karriere des Fußballers nähert sich jedoch ihrer letzten Phase. Im Juli bestätigte Neymar erneut, dass seine Zeit in der brasilianischen Nationalmannschaft beendet sei. Seinen Aussagen zufolge ist seine Zeit bei der Seleção vorbei.

Aus dieser Perspektive wirkt die MLS-Option logisch: Ein anderes Spielumfeld, vertraute Fußballer in Miami und ein großer kommerzieller Markt könnten zum letzten großen Projekt in Neymars Karriere werden.

Wird es der letzte Klub seiner Karriere?

Die Quelle bringt außerdem die Möglichkeit ins Spiel, dass Inter Miami Neymars letzter Klub im Profifußball werden könnte.

Noch ist es zu früh, dies als Tatsache zu bezeichnen. Doch mehrere Details laufen an einem Punkt zusammen: Neymars Vertrag mit Santos endet zum Jahresende, Messi bleibt bis 2028 in Miami und Casemiro ist bereits zum Team gestoßen.

Daher könnte der Januar 2027 zu einem weiteren großen Wendepunkt in Neymars Karriere werden.

Sollte der Transfer zustande kommen, würde die Frage nicht mehr lauten, ob Neymar in die USA wechselt, sondern vielmehr: Werden Messi und Neymar in Miami eine der berühmtesten Partnerschaften der Fußballgeschichte ein letztes Mal gemeinsam beenden?

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