Drama in Miami ohne Messi: Monterrey entreißt den Sieg in der 90.+7. Minute!

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Drama in Miami ohne Messi: Monterrey entreißt den Sieg in der 90.+7. Minute!

In einem Ligapokalspiel im Nu Stadium in Miami, Florida, USA, unterlagen die Gastgeber dem mexikanischen Klub Monterrey mit 1:2.

Die Mannschaft von Guillermo Hoyos musste ohne ihren Kapitän und wichtigsten Anführer antreten, Lionel Messi.

Ein Thriller mit dem entscheidenden Tor in der 90.+7. Minute

Das Spiel begann für die Gastgeber sehr erfolgreich. In der 32. Minute erzielte Rodrigo De Paul den Führungstreffer für die Mannschaft aus Miami.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Spieler von Monterrey jedoch großen Willen und Charakter:

  • In der 47. Minute erzielte Hugo Cuyperes ein schnelles Tor und stellte den Gleichstand auf der Anzeigetafel wieder her (1:1).

  • In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte Diego Rossi den Siegtreffer für die Gäste und setzte dem Spiel den Schlusspunkt — 1:2.

Trauerfall in der Familie und das Fehlen des Anführers

Für Inter Miami war dieses Spiel auch emotional sehr schwierig. Die Vereinslegende und der Anführer, Lionel Messi hatte das Vereinsgelände vorübergehend verlassen, nachdem sein 68-jähriger Vater Jorge Messi verstorben war.

Die Abwesenheit des argentinischen Stars wirkte sich direkt auf das Angriffsspiel der Gastgeber und ihre Disziplin in den Schlussminuten aus.

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Lionel MessiInter MiamiMonterreyMiamiRodrigo De Paul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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