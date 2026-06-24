Entscheidende Spiele des 3. Spieltags bei der WM 2026 beginnen

Die Spiele des zweiten Spieltags der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2026 sind beendet. Nun erwarten die Teams die entscheidenden Partien des dritten Spieltags, die über den Einzug in die K.o.-Runde entscheiden können.

Heute Abend, am 24. Juni, und in der Nacht zum 25. Juni finden insgesamt sechs Spiele gleichzeitig in drei Gruppen statt.

Zunächst beginnen um 00:00 Uhr Taschkent-Zeit die letzten Spiele der Gruppe B. Kanada trifft auf die Schweiz, während Bosnien und Herzegowina gegen Katar antritt.

Beide Spiele dieser Gruppe werden gleichzeitig ausgetragen. Die Teams werden versuchen, wichtige Punkte zu sammeln, um in die K.o.-Phase vorzustoßen und einen höheren Gruppenplatz zu belegen.

Um 03:00 Uhr beginnen die entscheidenden Spiele der Gruppe C. Marokko spielt gegen Haiti, und Schottland trifft auf einen der Turnierfavoriten, Brasilien.

Besonders die Begegnung zwischen Schottland und Brasilien wird großes Interesse bei den Fußballfans wecken. Während Brasilien seine Position in der Gruppe festigen will, versuchen die Schotten eine Sensation gegen den starken Gegner.

Das nächtliche Programm endet um 06:00 Uhr mit den Spielen der Gruppe A. Tschechien tritt gegen Mexiko an, und Südafrika spielt gegen Südkorea.

Spiele des dritten Spieltags:

00:00 — Gruppe B: Kanada — Schweiz

00:00 — Gruppe B: Bosnien und Herzegowina — Katar

03:00 — Gruppe C: Marokko — Haiti

03:00 — Gruppe C: Schottland — Brasilien

06:00 — Gruppe A: Tschechien — Mexiko

06:00 — Gruppe A: Südafrika — Südkorea

In der letzten Runde kann ein Unentschieden oder auch nur ein einziges Tor die Situation in der Gruppe komplett verändern. Daher erwartet die Fußballfans ein harter Kampf, hoher Druck und spannende Spiele bis zur letzten Minute.