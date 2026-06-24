Der Mittelfeldspieler von Real Madrid, Jude Bellingham, teilte seine Gedanken zur Ernennung von Jose Mourinho zum neuen Cheftrainer der Mannschaft sowie zur Aktivität des Clubs auf dem Sommertransfermarkt. Der junge Star, der derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, bewertete die Veränderungen im Verein positiv. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Nach dem torlosen Unentschieden (0:0) Englands gegen Ghana sprach Bellingham in einem Gespräch mit Journalisten über seine Zukunft in Madrid. Laut Goal.com verbarg der Fußballer nicht seine Freude über die Rückkehr von „The Special One“ ins Santiago Bernabéu.

"Mourinho ist ein hochkarätiger Spezialist. Ich bin sehr glücklich über seine Ernennung", betonte der 22-jährige Mittelfeldspieler. Berichten zufolge wurden Jose Mourinho weitreichende Befugnisse bei Transfers im Madrider Club eingeräumt, und er hat bereits mit der Verstärkung des Kaders begonnen.

Neue Transfers und erfahrene Spieler

Im aktuellen Sommertransferfenster weicht Real Madrid leicht von seinem langfristigen Verjüngungsprojekt ab und konzentriert sich stärker auf die Verpflichtung erfahrener und etablierter Stars. Der Verein konnte bereits eine Reihe sensationeller Deals abschließen.

Marc Cucurella (Verteidiger);

Bernardo Silva (Mittelfeldspieler);

Ibrahima Konate (Verteidiger).

Laut Bellingham werden die Neuzugänge die Atmosphäre und den Wettbewerb in der Kabine erheblich verändern. "Wir haben großartige Transfers getätigt. Viele qualitative und erfahrene Spieler sind gekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Momentan liegt mein voller Fokus auf der englischen Nationalmannschaft, aber ich verfolge die Neuigkeiten im Verein", sagte der Spieler.

Über das Spiel bei der Weltmeisterschaft sprach Bellingham und sagte, dass es trotz seiner Auszeichnung als "Man of the Match“ im Spiel gegen Ghana fair gewesen wäre, den Preis einem der gegnerischen Verteidiger zu geben. Er gab zu, nicht vollkommen mit seinem Spiel zufrieden zu sein und dass es schwierig war, die starke Defensive des Gegners zu durchbrechen.

Zudem ging er im Gespräch kurz auf seinen Teamkollegen Kylian Mbappe ein und bezeichnete die Form des französischen Stürmers im Turnier als "hervorragend". Mit der Ankunft von Mourinho und einem Kader voller neuer Stars wird erwartet, dass Real Madrid in der nächsten Saison nicht nur in Spanien, sondern auch in der Champions League zum Hauptfavoriten wird.