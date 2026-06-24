Ganiyevs „Meisterwerk“-Tor und das VAR-Drama — Was ist wirklich passiert? (Video)

Im Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Portugal in Houston, USA, ereignete sich eine Situation, die die Herzen unserer Fans höher schlagen ließ, aber letztendlich für große Enttäuschung sorgte. Ein spektakuläres Tor unseres Mittelfeldspielers Azizjon Ganiyev gegen Portugal wurde nach einer VAR-Überprüfung (Video Assistant Referee) annulliert.

Was genau geschah in diesen Sekunden und wie richtig war die Entscheidung der Schiedsrichter? Wir analysieren dies gemeinsam mit Expertenmeinungen.

Ein „Hammer“-Schuss, der Diogo Costa machtlos ließ

Das Spiel begann unglücklich für unsere Nationalmannschaft: Die Portugiesen gingen durch schnelle Tore in Führung. Zuerst eröffnete Cristiano Ronaldo seinen Tor счет bei der Weltmeisterschaft, kurz darauf verwandelte Nuno Mendes einen Freistoß in ein Tor.

In dieser schwierigen Lage bewies Azizjon Ganiyev echten Mut. Aus der Nähe des gegnerischen Strafraums zielte er präzise in den oberen Winkel (die „Neun“). Portugals berühmter Torhüter Diogo Costa war gegen diesen gewaltigen „Hammer“-Schuss völlig machtlos. Von der Ausführung her hätte dieses Tor eines der schönsten des Turniers sein können.

Wie nahm uns der VAR die Freude?

Leider währte die Freude der usbekischen Fans nicht lange. Der Schiedsrichter wandte sich an das VAR-System und stellte fest, dass vor Beginn des Torangriffs ein Regelverstoß vorlag.

Es stellte sich heraus, dass Abbosbek Fayzullayev am Anfang des Angriffs den portugiesischen Star Joao Cancelo zuerst am Bein traf, bevor er den Ball gewann. Nach den Fußballregeln ist dies ein Foul.

Vergleich mit Messis Tor: Wo liegt der Unterschied?

Die Fußballgemeinschaft verglich diese Situation mit einer berühmten strittigen Szene im jüngsten Spiel zwischen Argentinien und Österreich. Damals hatte Alexis Mac Allister vor dem Tor von Lionel Messi sehr hart gegen den Österreicher Xaver Schlager gespielt, doch die Schiedsrichter zählten das Tor.

Warum war Messis Tor gültig, während Ganiyevs annulliert wurde? Der berühmte ehemalige Schiedsrichter Mark Clattenburg erklärte es so:

«In der Situation mit Messi passierte zwischen dem Foul und dem Tor noch viel auf dem Platz; der Angriff war ausgedehnt. Im Fall von Usbekistan geschah der Vorfall unmittelbar neben dem Strafraum. Der Schuss war wirklich großartig, aber es war ein klares Foul. Da der Regelverstoß nur wenige Sekunden vor dem Tor geschah, hatte die portugiesische Verteidigung keine Zeit, sich neu zu positionieren».

Der ehemalige englische Fußballspieler und bekannte Kommentator Owen Hargreaves unterstützte die Entscheidung der Schiedsrichter ebenfalls voll und ganz:

«Hier gibt es nichts zu diskutieren, ein klares Foul. Fayzullayev spielte direkt gegen den Spieler, nicht gegen den Ball. Für den VAR war dies eine sehr einfache und faire Entscheidung».

So bitter es auch ist, man muss es zugeben: Azizjons Meisterwerk wurde wegen eines Fouls annulliert. Aber solche kraftvollen Schüsse und der Kampfgeist auf dem Platz zeigen, dass unsere Nationalmannschaft in Zukunft auf den großen Bühnen mithalten kann!