Arsenal könnte auf den Vinicius-Transfer verzichten und Marcus Rashford verpflichten

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Arsenal könnte auf den Vinicius-Transfer verzichten und Marcus Rashford verpflichten

Der englische Klub Arsenal muss seine Pläne für das Sommer-Transferfenster ändern, um den Angriff zu verstärken. Cheftrainer Mikel Arteta hatte versucht, Real-Madrid-Star Vinicius Junior zum Londoner Klub zu holen, doch der Transfer scheiterte, nachdem der Brasilianer einen neuen Vertrag bei den Königlichen bis Juni 2032 unterschrieben hatte, laut Goal.com .

Goal.com berichtet, dass die Gunners nun andere Optionen prüfen, nachdem sie versucht hatten, die Unstimmigkeiten rund um den Vertrag auszunutzen. Trotz Mikel Artetas persönlicher Bemühungen, den Angreifer zum Klub zu holen, hat das Scheitern des Transfers eine Lücke im Kader hinterlassen, während Arsenal sich auf die Verteidigung des Premier-League-Titels vorbereitet.

Eine neue Chance für Marcus Rashford

Nachdem die Option Vinicius Junior vom Tisch ist, riet der ehemalige Arsenal-Kapitän William Gallas dem Klub, Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford zu verpflichten. Die Zukunft des englischen Nationalspielers ist nach dem Ende seiner Leihe beim FC Barcelona ungewiss.

In einem Interview mit iPredict erklärte William Gallas, Marcus Rashford wäre eine hervorragende Option für Arsenals Angriff. Seiner Ansicht nach spielte der Stürmer eine gute Saison und wolle Manchester United verlassen, da er sonst nicht auf Leihbasis zum katalanischen Klub gewechselt wäre.

Ablöse und Bedingungen

Manchester United soll bereit sein, den Spieler für rund 40 Millionen Pfund zu verkaufen. Der englische Klub hat jedoch entschieden, Rashford keinesfalls an Manchester City oder Liverpool, seine wichtigsten Konkurrenten im Transferkampf, abzugeben.

Bekanntlich verbrachte Marcus Rashford die vergangene Saison in Spanien. Obwohl Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick bestätigt hat, dass der Spieler nach seiner Leihe nicht beim Klub bleiben werde, lobte er dessen professionelle Qualitäten und menschliche Eigenschaften.

Gallas zufolge wird der 28-Jährige versuchen, bei einem anderen Topklub in Großbritannien einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. In der aktuellen Situation könnte Arsenal durch die Verpflichtung eines derart erfahrenen und hochkarätigen Spielers genügend Tiefe gewinnen, um auf mehreren Hochzeiten zu tanzen.

ArsenalMarcus RashfordVinicius JuniorMikel ArtetaManchester United
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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