Seltene Goldlanguren wieder in die Wildnis entlassen

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Seltene Goldlanguren wieder in die Wildnis entlassen

Im indischen Bundesstaat Assam wurde der illegale Abtransport seltener Goldlanguren aus der Wildnis aufgedeckt. Bei einer Sonderoperation wurden acht aus der Wildnis gefangene Languren gefunden; sieben von ihnen wurden später in ihren natürlichen Lebensraum zurückgebracht.

Die Operation wurde am 19. und 20. Juni 2026 durchgeführt. Die zuständigen Behörden handelten auf Grundlage von Informationen, die vom Wildlife Trust of India (WTI) gesammelt worden waren. Verdächtige Händler wurden entlang des National Highway 27 in Assam festgenommen.

Die Ermittlungen ergaben, dass acht Goldlanguren illegal aus der Wildnis entfernt worden waren. Die Tiere wurden in engen Käfigen und Säcken transportiert. Leider starb eines von ihnen während des Transports.

Die sieben überlebenden Languren, darunter ein Jungtier, wurden der Forstbehörde von Assam übergeben. Fachleute von IFAW und WTI waren an der tierärztlichen Versorgung und Rehabilitation der Tiere beteiligt.

Nachdem sich die Languren erholt hatten und auf die Rückkehr in die Wildnis vorbereitet worden waren, wurden sie am 25. Juni im Sikhna-Jwhlao-Nationalpark in Assam freigelassen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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