Samsung Galaxy Z Fold 8 besteht Härtetest

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Samsung Galaxy Z Fold 8 besteht Härtetest

Eines der fortschrittlichsten faltbaren Smartphones unserer Zeit, das Samsung Galaxy Z Fold 8, hat die brutalen Härtetests des bekannten Bloggers JerryRigEverything erfolgreich bestanden. Laut Ixbt.com zeigte das Flaggschiff trotz seines sehr dünnen Gehäuses und der komplexen Konstruktion eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen physische Einwirkungen und überraschte damit die Experten. Ixbt.com berichtet darüber.

Staub- und Sandpartikel sind für faltbare Geräte seit jeher ein großes Problem. Obwohl das neue Modell über einen Wasserschutz nach IP48 verfügt, ist es gegen kleine Partikel nicht vollständig abgedichtet. Während des Tests wurde absichtlich eine große Menge Sand in den Scharniermechanismus des Geräts geschüttet. Überraschenderweise fiel der Mechanismus jedoch nicht aus und funktionierte weiterhin ordnungsgemäß.

Stärken und Schwächen

Der Test bestätigte, dass das flexible AMOLED-Innendisplay des Geräts weiterhin die empfindlichste Komponente ist. Seine Oberfläche wird durch eine weiche Kunststoffschicht geschützt, die leichter zerkratzt als gewöhnliches Glas. Obwohl die neuen Flex Titanium-Schichten unter dem Display die allgemeine Steifigkeit der Konstruktion deutlich erhöhen, können sie die Oberfläche nicht vollständig vor mechanischen Schäden schützen.

Der dramatischste Moment des Tests war der Versuch, das faltbare Smartphone in die entgegengesetzte Richtung zu biegen. Obwohl das Gehäuse im aufgeklappten Zustand nur 4,5 Millimeter dick ist, gelang es dem Blogger, es mit bloßer Handkraft nach hinten zu biegen. Das Gehäuse verformte sich deutlich, zerbrach jedoch nicht vollständig.

Die Testergebnisse zeigen deutlich, wie weit Samsung seine Falttechnologie im Vergleich zu Geräten der ersten Generation weiterentwickelt hat. Das Galaxy Z Fold 8 wird zunehmend widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen, darunter eindringendem Sand und erheblichem mechanischem Druck.

Dennoch bleiben einige Schwachstellen bestehen. Insbesondere die leichte Zerkratzbarkeit des Innendisplays und der fehlende vollständige Schutz vor feinen Sandpartikeln zeigen, dass künftige Generationen noch weiterentwickelt werden müssen. Trotzdem beweisen die Ergebnisse, dass moderne Technologien auch in einem besonders dünnen Gehäuse eine hohe Widerstandsfähigkeit ermöglichen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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