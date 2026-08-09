Vinicius Junior verlängert Vertrag bei Real Madrid

Für die Fans von Real Madrid hat sich ein lang erwartetes und wichtiges Ereignis ereignet. Der brasilianische Star Vinicius Junior hat seine Zukunft an den Königlichen gebunden und einen neuen, langfristigen Vertrag mit dem Team bis Juni 2032 unterschrieben. Damit enden monatelange Transfergerüchte und Spekulationen um den Spieler. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com hatte der brasilianische Flügelspieler großes Interesse aus der englischen Premier League geweckt, insbesondere beim FC Arsenal. Obwohl der Londoner Klub erklärte, bereit zu sein, ihn zum bestbezahlten Spieler Englands zu machen, entschied sich der Fußballer dafür, seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortzusetzen. Die Entscheidung gilt als einer der wichtigsten Schritte für die Stabilität des Madrider Klubs in den kommenden Jahren.

Aktuelle Saisonvorbereitung und Mourinhos Einschätzungen

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho betonte die Bedeutung des Vertrags nach dem Freundschaftsspiel gegen Ferencváros, das mit einem 2:1-Sieg endete. Der portugiesische Trainer machte keinen Hehl aus seiner Freude über den Verbleib des Spielers im Team.

Mourinho zufolge ist die Vertragsverlängerung nicht nur für den Spieler selbst, sondern für die gesamte Mannschaft ein Grund zu großer Freude. Der Trainer erklärte, dass die Verlängerung für die Stabilität des Klubs höchste Priorität habe.

Fitness der Spieler und Zukunftspläne

Vor dem Hintergrund der Vertragsnachrichten wurde Vinicius Junior im Spiel in Budapest in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Nach seiner Einschätzung der aktuellen Fitness des Spielers nach der Sommer-Weltmeisterschaft bat Mourinho die Fans jedoch, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.

„Vini hat nur sehr wenig trainiert. Ich habe nicht erwartet, dass er heute den Ball nimmt, 50 Meter läuft und ein Tor erzielt, weil noch Müdigkeit in seinen Beinen steckt“, erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er zeigte sich überzeugt, dass der Spieler ab der kommenden Woche eine bessere körperliche Verfassung erreichen werde.

Bernardo Silvas Debüt

Das Freundschaftsspiel blieb außerdem wegen des Debüts eines weiteren bekannten Neuzugangs in Erinnerung. Mourinho bewertete jedoch auch Bernardo Silvas Fitness ungewöhnlich offen und erklärte, dass dieser sich nach seinem Urlaub noch nicht vollständig erholt habe.

Nach Ansicht des Trainers habe Bernardo sich im Urlaub mental vollständig erholt und sei körperlich aus dem Training herausgekommen, weshalb seine aktuelle Fitness etwas zu wünschen übrig lasse. Dennoch werde der portugiesische Mittelfeldspieler dem Team mit Pässen und der Entwicklung des Spiels im Zentrum oder aus einer tieferen Position großen Nutzen bringen.