Joe Bidens Zustand ist ernst: Sein Sohn enthüllt Details

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Joe Bidens Zustand ist ernst: Sein Sohn enthüllt Details

Der Prostatakrebs des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden ist weiter fortgeschritten und hat sich auf seine Knochen und andere Körperteile ausgebreitet. Sein Sohn Hunter Biden erklärte in einem BBC-Interview, dass die Krankheit ihm starke Schmerzen bereite und ihn schwäche.

Hunter Biden sprach über den Gesundheitszustand seines Vaters und betonte, dass es für die Familie sehr schwer sei, ihn im Kampf gegen die Krankheit zu beobachten.

„Der Krebs hat sich ausgebreitet; die Metastasen haben seine Knochen und noch weitere Bereiche erreicht. Das ist sehr schmerzhaft und in vielerlei Hinsicht schwächend“, sagte er.

Der 83-jährige Joe Biden war der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Sein Alter und sein Gesundheitszustand wurden während seiner Präsidentschaft häufig diskutiert.

Biden gab im Mai 2025, etwa vier Monate nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus, bekannt, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war. Damals wurde festgestellt, dass sich die Krankheit bereits auf die Knochen ausgebreitet hatte.

Seitdem setzt der ehemalige Präsident seine Behandlung fort. Im Juli 2026 erklärte Biden, die Krebsbehandlung verlaufe „sehr gut“.

Als Hunter Biden über den aktuellen Zustand seines Vaters sprach, sagte er, dass dieser sich nur selten beschwere.

„Es ist herzzerreißend, das mitzuerleben. Das Einzige, was ich über den derzeitigen Gesundheitszustand meines Vaters sagen kann, ist, dass ich mir wünschte, er würde sich mehr beschweren. Denn es geht ihm nicht gut“, sagte er.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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