Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat signalisiert, dass er beabsichtigt, seine unglaubliche Karriere weiter zu verlängern. Der legendäre Stürmer, der derzeit erfolgreich an der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika teilnimmt, schloss die Möglichkeit nicht aus, auch beim Jubiläumsturnier 2030 auf dem Platz zu stehen. Dies berichtete Goal.com. Bericht gibt an.

Trotz seines 39. Lebensjahres bewahrt Lionel Messi weiterhin eine hohe sportliche Form. Im aktuellen Turnier erzielte er insgesamt fünf Tore gegen Algerien und Österreich und wurde damit zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Messi übertraf das Ergebnis von Miroslav Klose mit 16 Toren und steigerte seinen eigenen Zähler auf 18. Dieser Wert beweist nicht nur sein Können, sondern auch seine Fähigkeit, über viele Jahre hinweg konstant zu spielen.

Auf Fragen von Journalisten zur WM 2030 betonte der Inter Miami-Star, dass er derzeit nur im Heute lebe. "Um ehrlich zu sein, denke ich noch nicht darüber nach. Es mag ein wenig weit weg erscheinen, aber ich schätze jeden Tag und richte meine gesamte Aufmerksamkeit auf den aktuellen Prozess", erklärte Lionel Messi. Dennoch bestätigte er, dass er seinem Team weiterhin helfen würde, sofern es sein körperlicher Zustand zulässt.

Rekorde und körperliche Vorbereitung

Neben dem historischen Erfolg durch einen Doppelpack gegen Österreich gelang Lionel Messi zudem ein Hattrick im Eröffnungsspiel des Turniers. Damit ging er als ältester Spieler in die Geschichte ein, der drei Tore in einem einzigen WM-Spiel erzielte. Obwohl er im Spiel gegen Österreich einen Elfmeter nicht verwerten konnte, blieb der Stürmer gelassen und zeigte sich mit dem Endergebnis zufrieden.

Während viele Spieler nach dem 30. Lebensjahr über das Karriereende nachdenken, versetzt Messi alle mit seiner Disziplin im Training in Staunen. Kürzlich verbreiteten sich Videos in den sozialen Netzwerken, die ihn beim Klimmzug im Trainingszentrum zeigen. Dies stärkt den Glauben daran, dass er auch mit 43 Jahren noch auf professionellem Niveau spielen könnte. Experten erklären seine lange Zeit auf höchstem Niveau mit einem strengen Regime und einer grenzenlosen Liebe zum Sport.

Vertreter der Fußballwelt äußern verschiedene Vermutungen über Messis Zukunft. So glaubt etwa der ehemalige englische Nationalspieler Gabbi Agbonlahor, dass Messi bei der WM 2030 spielen wird. Er äußerte sogar humorvolle, aber interessante Gedanken, dass der argentinische Star in die Premier League, speziell zu Aston Villa, wechseln und den Verein an die europäische Spitze führen könnte.

Vorerst konzentriert sich Lionel Messi mit voller Kraft darauf, den Meistertitel 2026 mit der argentinischen Nationalmannschaft zu verteidigen. Sollte er auch am Turnier 2030 teilnehmen, wäre dies ein absolut beispielloses Ereignis in der Fußballgeschichte. Auch für usbekische Fußballfans weckt jedes Spiel von Messi großes Interesse, da er nicht nur Ergebnisse liefert, sondern weiterhin ästhetisch ansprechenden Fußball zeigt.