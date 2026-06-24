Kuznetsov kritisiert Uzbekistans Spiel und attackiert Ronaldo

Dmitriy Kuznetsov, ehemaliger Spieler des CSKA Moskau, äußerte scharfe Kritik an der Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 und dem Spiel gegen Portugal.

Usbekistan unterlag Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase mit 0:5. Kuznetsov betonte, dass die Chancen der „Weißen Wölfe“ auf ein positives Ergebnis in diesem Spiel sehr gering waren.

«Um ehrlich zu sein, hatte Usbekistan gegen Portugal fast keine Chancen. Natürlich wäre eine Standardsituation oder ein unerwartetes Tor möglich gewesen, aber diesmal geschah das nicht», sagte der Experte.

Seiner Meinung nach trat Portugal nach dem unerwarteten Unentschieden in der ersten Runde mit besonderer Motivation und Geschlossenheit gegen Usbekistan an.

«Die Portugiesen wussten genau, dass sie Tore erzielen und gewinnen mussten. Denn das Unentschieden in der ersten Runde war ein unerwartetes Ergebnis, das nicht in ihre Pläne passte», betonte Kuznetsov.

Der ehemalige Fußballer merkte an, dass dies der erste WM-Auftritt für Usbekistan sei und die meisten Teammitglieder nicht über ausreichend Erfahrung auf diesem hohen Niveau verfügen.

Er nannte nur Eldor Shomurodov und Abdukodir Husanov als Spieler mit vergleichsweise höherer internationaler Erfahrung. Allerdings fügte er hinzu, dass auch Husanov in einigen Situationen Fehler machte, die zu portugiesischen Toren führten.

«Deshalb fiel das Ergebnis so aus. Die usbekischen Spieler konnten in vielen Situationen den Gegner nicht erreichen und agierten unsicher beim Übergang in den Angriff», sagte Kuznetsov.

Der Experte kritisierte zudem die Entscheidung, Fabio Cannavaro als Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft zu verpflichten.

Seiner Ansicht nach garantieren der Ruhm eines Trainers oder seine Erfolge als Spieler nicht die Ergebnisse der Mannschaft. Alles hänge vom Niveau und den Möglichkeiten der verfügbaren Spieler ab.

«Es gab keinen Sinn, Cannavaro zu holen. Es ist egal, welche Trainingsmethode man anwendet oder dass man den Ballon d'Or gewonnen hat. Am Ende kommt es auf das Niveau der Spieler an, die man zur Verfügung hat. Cannavaro hatte keinen Kader auf diesem Niveau», fügte er hinzu.

Kuznetsov ging auch auf die Aktionen von Cristiano Ronaldo ein, der zwei Tore erzielte. Er sagte, dass der Doppel des portugiesischen Stürmers nicht überbewertet werden sollte.

«Ronaldo sollte sich nach den zwei Toren gegen Usbekistan nicht zu sehr aufspielen. Ihm wurde auf dem Platz fast alles erlaubt und er hatte sehr viele Chancen», sagte der ehemalige Fußballer.

Zudem bewertete Kuznetsov einige Verhaltensweisen Ronaldos gegenüber den gegnerischen Spielern am Ende der Partie als respektlos.

Er erklärte, dass der portugiesische Spieler in einigen Episoden absichtlich mit Gegnern kollidierte und sich zu viele Freiheiten nahm.

«Wäre der Gegner eine der starken europäischen Mannschaften gewesen, hätte man ihm solche Aktionen nicht zugelassen. Hätte er so gegen Deutschland oder Spanien gespielt, hätte er direkt auf dem Platz eine harte Antwort erhalten», betonte Kuznetsov.

Die usbekische Nationalmannschaft verlor ihre ersten zwei WM-Spiele gegen Kolumbien und Portugal. Nun treffen Fabio Cannavaros Schützlinge im letzten Gruppenspiel auf die Demokratische Republik Kongo.