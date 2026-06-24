Das berühmte brasilianische Model und Influencerin Bruna Biancardi hat auf Kritik an ihrem Privatleben und ihrer finanziellen Situation reagiert. Bruna, die in einer Beziehung mit dem Fußballstar Neymar war, wies die Bezeichnung als bloße „Trophäenfrau“ zurück und betonte, dass sie über eigene unabhängige Einkommensquellen verfügt. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

Als Gast im Podcast „Elas Que Jogam“ von Carla Felmanas sprach Biancardi offen über ihre berufliche Laufbahn. Laut Goal.com erklärte das Model, das über 15 Millionen Follower auf Instagram hat, dass sie all ihre Ausgaben selbst trägt und nicht auf Neymars Reichtum angewiesen ist.

Eigenes Geschäft und finanzielle Verantwortung

„Die Leute denken, wir arbeiten nicht, dass wir nur Trophäenfrauen sind, die zu Hause sitzen. Aber ich habe mein eigenes Geschäft, ich habe ein Team und zahle deren Gehälter. Ich verdiene mein eigenes Geld und begleiche alle meine Rechnungen selbst“, sagt Bruna Biancardi. Ihren Worten zufolge ist sie nicht nur die Partnerin eines berühmten Fußballers, sondern auch eine Unternehmerin, die mehrere Fachkräfte beschäftigt.

Bruna hat ihre Tätigkeit nicht nur auf Social-Media-Posts beschränkt. Vor Kurzem startete sie auf YouTube ihr neues Projekt namens „Bru Na Cozinha“. In dieser Sendung führt sie interessante Gespräche beim Kochen mit bekannten Frauen. Zudem wirkt sie aktiv an Werbekampagnen weltbekannter Marken mit.

Die Balance zwischen Familie und dem Druck im Sport

Neymar und Bruna ziehen derzeit zwei Kinder auf, Mavie und Mel. Biancardi sagte im Interview, dass die Entscheidung für Kinder ein geplanter Schritt war, der trotz des dichten Zeitplans des Fußballers getroffen wurde. Interessanterweise erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft einen Tag vor der Bekanntgabe der offiziellen Kaderliste der brasilianischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026.

Derzeit erholt sich Neymar vollständig von seiner Verletzung und bereitet seine Rückkehr auf den Platz vor. Bruna baut derweil ihr Business-Imperium weiter aus. Das Paar beweist, dass es persönlichen Erfolg und familiäre Bindungen erfolgreich mit den harten Anforderungen des Profisports vereinbaren kann.

Solche sozialen Themen sind auch für usbekische Fußballfans nicht fremd. Da das Privatleben von Stars wie Neymar ständig im Rampenlicht steht, haben die Aussagen seiner Partnerin die Diskussion über die Rolle der modernen Frau in der Gesellschaft und Familie erneut entfacht.