Mourinhos taktische Revolution bei Real: Wo spielen Mbappé und Vinícius?

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Mourinhos taktische Revolution bei Real: Wo spielen Mbappé und Vinícius?

Der „Special One“, José Mourinho, ist zurück an der Spitze von Real Madrid und hat seine Pläne für die neue Saison ausgearbeitet. The Athletic berichtet, dass der portugiesische Taktiker die taktische Identität des Teams für die Saison 2026/27 grundlegend verändern will.

Neues Prioritätssystem: 4-2-3-1

Mourinho plant, die „Königlichen“ in der kommenden Saison primär in einer 4-2-3-1 Formation auflaufen zu lassen. Diese Aufstellung soll das Positionsdilemma zwischen den beiden größten Stars des Teams endgültig lösen:

  • Kylian Mbappé — wird als zentraler Stürmer (reine Nummer 9) agieren und den Angriff anführen.

  • Vinícius Júnior — kehrt auf seine Lieblingsposition als Linksaußen zurück. Dies ermöglicht dem brasilianischen Star, seine Schnelligkeit und sein Dribbling maximal auszuspielen.

Was ist der Unterschied zur letzten Saison?

Obwohl die Madrilenen in der letzten Saison verschiedene taktische Schemata testeten, nutzten sie meist unterschiedliche Varianten des 4-4-2 Systems. Dabei spielten Mbappé und Vinícius als direktes Sturmduo und nicht auf den Flügeln.

Taktische Änderung in Kürze:

  • Alte Saison (4-4-2): Mbappé und Vinícius — Sturmpartner.

  • Neue Saison (4-2-3-1): Mbappé — im Zentrum, Vinícius — auf dem linken Flügel.

Die Hauptmission des „Special One“ in Madrid

Zur Erinnerung: José Mourinho wurde Anfang Juni dieses Jahres zum Cheftrainer von Real Madrid ernannt. Der portugiesische Spezialist unterzeichnete einen langfristigen Vertrag mit dem Verein bis zum Sommer 2029. Seine Hauptaufgabe ist klar: Real Madrid wieder zur absoluten Führungsmacht im spanischen und europäischen Fußball zu machen. Wir werden in der kommenden Saison sehen, wie viele Titel Mourinhos neue taktische Ausrichtung nach Madrid bringt!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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