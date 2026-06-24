Polymarket-Prognose: Harry Kane Hauptfavorit für den Ballon d'Or

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Polymarket-Prognose: Harry Kane Hauptfavorit für den Ballon d'Or

Der Kampf um den Ballon d'Or 2026 spitzt sich zu. Laut den neuesten Prognosen auf der Polymarket-Plattform gilt der Stürmer der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, derzeit als Hauptfavorit auf den Gewinn der Auszeichnung.

Die Daten der Plattform schätzen Kanes Gewinnwahrscheinlichkeit für den Ballon d'Or auf 30 %. Dieser Wert liegt deutlich über denen der anderen Nominierten in der Liste.

An zweiter Stelle folgt der Star der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, dessen Siegwahrscheinlichkeit bei 14 % liegt.

Interessanterweise bleibt auch Lionel Messi, der bei der Weltmeisterschaft 2026 für Argentinien antreten wird, einer der Hauptanwärter. Die Chancen des Argentiniers werden auf 12 % geschätzt.

Lamine Yamal, der denselben Wert wie Messi erreichte, belegt den vierten Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass der junge spanische Star den Ballon d'Or gewinnt, liegt ebenfalls bei 12 %.

Die Top Fünf wird durch einen weiteren französischen Fußballer, Ousmane Dembele, vervollständigt, dessen Chancen auf 9 % geschätzt werden.

Polymarket-Ranking:

  1. Harry Kane — 30 %

  2. Kylian Mbappe — 14 %

  3. Lionel Messi — 12 %

  4. Lamine Yamal — 12 %

  5. Ousmane Dembele — 9 %

Dass Harry Kane als Favorit geführt wird, könnte mit seiner Torgefährlichkeit im Verein und in der Nationalmannschaft zusammenhängen. Wenn der Stürmer weiterhin in wichtigen Spielen trifft, werden seine Chancen wahrscheinlich weiter steigen.

Gleichzeitig könnten die verbleibenden Spiele der Weltmeisterschaft den Kampf um den Ballon d'Or massiv beeinflussen. Sollte Messi, Mbappe oder Yamal sein Team in die entscheidenden Phasen führen, könnte sich das Ranking schnell ändern.

Es ist anzumerken, dass die Polymarket-Indikatoren kein offizielles Ranking sind. Sie spiegeln die Einschätzungen der Plattformteilnehmer basierend auf potenziellen Ergebnissen wider.

Vorerst bleibt die Hauptfrage offen: Wird Harry Kane seinen Vorsprung behaupten oder werden Messi, Mbappe oder Yamal für eine überraschende Wendung sorgen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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