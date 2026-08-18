Trevoh Chalobah erklärt, warum er von Chelsea zu Como wechselte

Der Verteidiger Trevoh Chalobah hat erklärt, warum er den englischen Klub Chelsea verließ und zum italienischen Verein Como wechselte. In einem Interview mit BBC Sport betonte der Fußballer, dass trotz des Interesses des amtierenden Meisters Inter vor allem ein persönliches Gespräch mit Cheftrainer Cesc Fàbregas und die ehrgeizigen Pläne des Klubs ausschlaggebend gewesen seien. Goal.com berichtet .

Der Transfer wurde für 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgeschlossen. Damit beendete der 27-Jährige eine 20-jährige Laufbahn bei Chelsea, die begonnen hatte, als er neun Jahre alt war. Obwohl er sich unter den verschiedenen Trainern des Klubs nie dauerhaft als Stammspieler etablieren konnte, gab Chalobah zu, dass ihn die Entwicklungsperspektive der neuen Mannschaft und die ihm zugedachte Führungsrolle inspiriert hätten.

Der Faktor Cesc Fàbregas und die Absage an Inter

Während des Transferfensters wollte der italienische Meister Inter den Spieler unbedingt verpflichten. Chalobah erkannte jedoch, dass ihm das Projekt von Como die Chance geben würde, Spuren zu hinterlassen und etwas Einzigartiges aufzubauen. Nach Aussage des Verteidigers gab das Gespräch mit Cheftrainer Cesc Fàbregas den Ausschlag.

"Fàbregas spielte dabei eine enorme Rolle. Er erklärte mir, wie er den Klub sieht, wie ich mich in diese Mannschaft einfügen kann und wie ich mit meiner Erfahrung, meinen körperlichen Fähigkeiten und meinen Führungsqualitäten helfen kann", sagte der Fußballer. Er fügte hinzu, dass die Entscheidung nicht über Nacht getroffen worden sei und alle Risiken sorgfältig abgewogen worden seien.

Abschied von Chelsea mit Stolz

Der Wechsel zum Projekt von Como fiel dem Engländer nicht leicht. Er absolvierte in allen Wettbewerben 151 Spiele für Chelsea und schaffte den Weg von der Klubakademie bis in die erste Mannschaft. Der Verteidiger gewann mit dem Klub unter anderem die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und erklärte, für jeden Tag bei den Londonern dankbar zu sein.

"Unabhängig von der Situation wollte ich immer für Chelsea spielen. Ich bin für jede Herausforderung und jeden Titel dankbar. Ich kam als junger Junge hierher und ging als Mann", räumte er ein. Chalobah betonte außerdem, dass er seinen ehemaligen Klub während der Saison weiterhin unterstützen werde und die blaue Flagge immer hoch wehen werde.