Der Londoner Klub Chelsea arbeitet angesichts der Transfergerüchte um seinen Vizekapitän Enzo Fernández aktiv an Notfallplänen. Sollte der argentinische Mittelfeldspieler zu Manchester City wechseln, haben die Blues bereits einen Topkandidaten für seine Nachfolge ausgemacht. Diese Situation könnte zu einer der größten Geschichten des Sommer-Transferfensters werden. Goal.com berichtet .

Nach Informationen der Zeitung The Telegraph ergreift der Trainer von Manchester City Maßnahmen, um das Mittelfeld der Mannschaft zu verstärken. Rodri steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, während Tijjani Reijnders zu Al-Qadsiah wechseln soll. Dadurch sehen sich die Skyblues gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Deshalb haben die amtierenden Meister ihre Aufmerksamkeit auf den Weltmeister von 2022, Enzo Fernández, gerichtet.

Chelsea hatte zunächst 120 Millionen Pfund für seinen Führungsspieler verlangt. Da jedoch nur noch wenig Zeit bis zum Ende des Transferfensters verbleibt und es schwierig ist, einen Ersatz zu finden, hat der Londoner Klub die Ablöseforderung weiter erhöht. Sollte der Transfer zustande kommen, dürfte Chelsea einen Teil der Einnahmen in die Erneuerung des Kaders investieren.

Alex Scott – Topkandidat

Laut Metro plant die Chelsea-Führung, Bournemouth-Star Alex Scott zu verpflichten, falls Enzo Fernández den Klub verlässt. Obwohl Bournemouth nachdrücklich betont hat, den Spieler nicht verkaufen zu wollen, gibt die Tatsache, dass der englische Mittelfeldspieler noch zwei Jahre Vertrag hat, dem Londoner Klub Hoffnung.

Auch Arsenal und Manchester United hatten das Mitglied der englischen Nachwuchsnationalmannschaft zuvor beobachtet. Da sich diese Topklubs inzwischen jedoch auf andere Spieler konzentrieren, könnte sich für Chelsea eine günstige Gelegenheit ergeben. Der Londoner Klub hatte zuvor ein Angebot über 64 Millionen Pfund abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde.

Reaktion der Fans und nächste Schritte

Die Transfergerüchte um Enzo Fernández und kontroverse Diskussionen über sein Verhalten sorgen bei den Fans der Mannschaft für Unmut. Insbesondere wurde der Mittelfeldspieler beim Freundschaftsspiel gegen Real Sociedad an der Stamford Bridge von den Rängen ausgepfiffen.

Sollte Manchester City jedoch ein Rekordangebot abgeben, könnte sich die Situation dramatisch verändern. Die Chelsea-Führung hat ihre Aktivitäten auf dem Transfermarkt weiter verstärkt, um auf jedes mögliche Szenario vorbereitet zu sein.