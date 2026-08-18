Kurz vor dem Start der neuen Premier-League-Saison äußern bekannte Vertreter der Fußballwelt ihre Prognosen. Laut Manchester-United-Legende Wayne Rooney ist Arsenal in dieser Saison der größte Titelfavorit und könnte sich im Wettbewerb sogar deutlich absetzen. Goal.com berichtet .

Im Podcast The Stick to United schätzte Rooney die Chancen des von Mikel Arteta trainierten Teams hoch ein. Seiner Ansicht nach haben die Gunners, die in der vergangenen Saison nach langer Wartezeit den englischen Meistertitel gewonnen haben, alle Möglichkeiten, ihren Titel überzeugend zu verteidigen.

Verfolger und Veränderungen im Titelkampf

Laut Berichten von ixbt.com und anderen Quellen ging Wayne Rooney vor der Saison auch auf die Veränderungen bei den Konkurrenzklubs ein. Seiner Meinung nach ist die Situation an der Tabellenspitze äußerst umkämpft und dürfte von erheblichen Veränderungen geprägt sein.

Mit Blick auf Trainerwechsel und Veränderungen in den Kadern der Konkurrenz sagte Rooney: „Man schaut auf Arsenal und Manchester City – Chelsea und Tottenham werden in dieser Saison definitiv deutlich stärker sein. Auch Liverpool wird weiter um den Titel kämpfen. Deshalb wird es diesmal sehr schwierig.“

Manchester United und die Top Vier

Der frühere Stürmer bewertete auch die Chancen seines Herzensklubs Manchester United. Seiner Prognose zufolge kann das von Michael Carrick trainierte Team in dieser Saison einen Platz in den Top vier der Premier League erreichen. Rooney betonte, dass es für den Klub wichtig sei, seinen Champions-League-Platz zu sichern und konkurrenzfähig zu bleiben.

„Arsenal ist der klare Favorit auf den Titel, aber ob Manchester United mit Manchester City um den zweiten Platz kämpfen und in der kommenden Saison wirklich um die Meisterschaft spielen kann, wird die Zeit zeigen“, fügte Rooney hinzu.

Arsenal hatte zuvor durch einen Sieg gegen Manchester City im Vorbereitungsspiel um den Community Shield den ersten Titel der Saison gewonnen. Artetas Mannschaft bestreitet ihr erstes Ligaspiel zu Hause.