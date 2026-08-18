Ungewöhnliches Dorf für alleinstehende Frauen in Texas errichtet

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Ungewöhnliches Dorf für alleinstehende Frauen in Texas errichtet

In Texas hat eine pensionierte Frau namens Robin Yerian ein einzigartiges Dorf namens „Bird’s Nest“ gegründet. Die Häuser dort werden ausschließlich an alleinstehende Frauen vermietet. Das berichtete The Sun.

Auf dem Gelände stehen mehrere kleine Häuser, die Frauen ein ruhiges, sicheres und vergleichsweise günstiges Leben ermöglichen. Die Mieten beginnen bei 450 US-Dollar im Monat.

Die Gründerin des Projekts wollte den Bewohnerinnen nicht nur finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit bieten, sondern auch eine enge Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig unterstützen.

Yerian finanzierte das Projekt aus ihren Ersparnissen. Sie kaufte fünf Acres Land für 35.000 US-Dollar und investierte anschließend weitere 150.000 US-Dollar in den Bau der Infrastruktur – darunter Abwasser-, Strom- und Wasserversorgung sowie Straßen – und in die Gestaltung des Geländes.

Derzeit leben in dem Dorf zwölf Frauen im Alter von 52 Jahren und älter. Die meisten von ihnen sind ledig, geschieden oder verwitwet.

Laut Yerian war das Interesse an einem Leben an diesem Ort deutlich größer als erwartet. Im vergangenen Sommer bewarben sich etwa 500 Kandidatinnen um einen einzigen freien Platz im Dorf. Deshalb wird die Auswahl neuer Bewohnerinnen inzwischen besonders sorgfältig durchgeführt.

Wer künftig in das Dorf ziehen möchte, muss die Gründerin und die anderen Bewohnerinnen zunächst persönlich kennenlernen.

Die Grundidee des Dorfes geht jedoch über das bloße Zusammenleben an einem Ort hinaus: Frauen sollen in einer sicheren Umgebung ein unabhängiges Leben führen und Teil einer Gemeinschaft sein können, in der sie sich gegenseitig unterstützen.

TexasRobin YerianBird’s NestThe Sun
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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