Obwohl die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft für unsere Nationalmannschaft in bitteren Niederlagen endeten (1:3 gegen Kolumbien, 0:5 gegen Portugal), gab es in unserem Kader ein strahlendes Highlight. Der 18-jährige Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimovs Leistung hat die Aufmerksamkeit internationaler Analysten und Scouts auf sich gezogen.

Der berühmte ungarische Sportjournalist und Fußballanalyst Bence Bochak lobte das Können unseres jungen Vertreters auf seinen sozialen Netzwerken.

Was sagte der ungarische Experte?

Bence Bochak, der die Spiele unserer Nationalmannschaft verfolgte, verbarg nicht seine Bewunderung für Behruz' Vielseitigkeit und Kaltblütigkeit:

«Ich muss zugeben, dass mich der 18-jährige Behruz Karimov trotz der zwei Niederlagen Usbekistans bei der Weltmeisterschaft sehr beeindruckt hat. Er ist ein Spieler, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch im Zentrum bei einer Dreierkette agieren kann. Er ist technisch stark, physisch robust, hat kraftvolle Schüsse und ist ruhig am Ball».

Die «Feuertaufe» gegen Weltstars

Die ersten Spiele des Mundials waren eine echte Schule für Behruz. Auf dem Platz trat er gegen einen der gefährlichsten und formstärksten Flügelstürmer der Welt, Luis Diaz (Kolumbien), sowie gegen einen der stärksten linken Außenverteidiger des Weltfußballs, Nuno Mendes (Portugal), an. Unser 18-Jähriger ließ sich von diesen Größen nicht einschüchtern und erfüllte seine Aufgaben sehr würdig.

Karimovs kosmische Statistiken in den ersten zwei Spielen:

Ballrückeroberungen: 15 Mal;

Zweikämpfe am Boden: beteiligt an 34 Situationen;

Erfolgreiche Dribblings: 6 Mal (in dieser Statistik erzielte er in beiden Spielen den höchsten Wert unter den usbekischen Spielern!).

Ein Super-Schuss, der die Latte zum Beben brachte

Bei der Weltmeisterschaft wurde Karimov in beiden Spielen der usbekischen Nationalmannschaft zu einer unverzichtbaren Figur:

Im Spiel gegen Kolumbien: Er war die vollen 90 Minuten auf dem Platz und blieb allen durch einen gewaltigen Super-Schuss in Erinnerung, der die Latte des gegnerischen Tores traf. Im Spiel gegen Portugal: Die Trainer ersetzten ihn erst kurz vor Spielende — in der 89. Minute.

Ein neues Ziel auf dem Transfermarkt

Laut Bence Bochak ist Behruz Karimov ein Spieler mit einem sehr seltenen und interessanten Profil. Es ist sicher, dass bald viele ausländische Vereine um seinen Transfer bemüht sein werden. Vor allem die Möglichkeit, ihn derzeit zu einem relativ geringen Betrag zu kaufen, gilt als echtes «Geschenk» für europäische Clubs.

Auch wenn unser Team schwere Tage durchmacht, stärkt die Tatsache, dass junge Talente wie Behruz auf der großen Bühne furchtlos spielen, unser Vertrauen in die Zukunft des usbekischen Fußballs. Gut gemacht, Behruz! Viel Erfolg in den nächsten Spielen!