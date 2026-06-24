Harry Kane erklärt Probleme im Spiel gegen Ghana: Englands Kapitän in der Kritik

England-Kapitän Harry Kane äußerte sich nach dem torlosen Unentschieden (0:0) gegen Ghana in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Der Topstürmer der Mannschaft gab offen zu, dass er von den gegnerischen Verteidigern komplett neutralisiert wurde und eine goldene Gelegenheit zum Siegtreffer nicht nutzen konnte. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Die extrem dichte Defensivtaktik von Ghana-Cheftrainer Carlos Queiroz neutralisierte das Offensivpotenzial der Engländer. Nach dem deutlichen 4:2-Sieg gegen Kroatien in der ersten Runde hatten die Fans ein weiteres produktives Spiel der "Three Lions" erwartet. Kane gelang es jedoch, im gesamten Spiel nur dreimal den Ball im gegnerischen Strafraum zu berühren.

Taktische Falle und die Rolle von Thomas Partey

Laut Harry Kane wurde ihm der Ghana-Mittelfeldspieler Thomas Partey individuell zugewiesen, was die Bewegungsfreiheit des Stürmers einschränkte. Laut Goal.com konnte der England-Kapitän nicht ins Zentrum rücken, um am Spielaufbau teilzunehmen.

"Partey hat mich fast das gesamte Spiel über verfolgt. Ich konnte keinen Raum finden, um tiefer zu sinken und dann überraschend in den Strafraum einzudringen. Der Gegner hat den Strafraum sehr diszipliniert verteidigt. Wir haben viele Pässe gespielt, aber es gab keine Chance, den Ball als Erster zu erreichen", erklärte der erfahrene Stürmer.

In den letzten Minuten des Spiels ergab sich für England eine großartige Chance, den Sieg zu erringen. Nachdem der Schuss von Nico O'Reilly vom Pfosten zurückprallte, landete der Ball bei Kane, doch er konnte die günstige Situation nicht nutzen. Der Stürmer nahm dies professionell an und betonte, dass solche Situationen im Fußball vorkommen.

"Ich habe einfach darauf gewartet, dass sich so eine Chance ergibt. Als Stürmer muss man manchmal darauf warten, dass der Ball in eine unerwartete Richtung springt. Ich konnte den Ball nicht präzise ins Tor lenken, obwohl ich in solchen Situationen normalerweise nicht daneben setze. Ich bin schon lange Stürmer und weiß genau, dass nicht jeder Schuss mit einem Tor endet", sagte Harry Kane.

Obwohl dieses Unentschieden die Fans etwas enttäuschte, belegt die englische Nationalmannschaft weiterhin einen der Spitzenplätze in der Gruppe. Nun richtet das Team seine gesamte Aufmerksamkeit auf das entscheidende Spiel gegen Panama. Ein Sieg in diesem Spiel würde den Engländern den ersten Platz in Gruppe L sichern.